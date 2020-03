Marzo ‘pazzerello’, piogge e temporali rovinano il weekend al Sud

«Marzo pazzerello: esce il sole e prendi l’ombrello», recita il noto proverbio popolare. Detto che sembra essere confermato dagli esperti. Archiviato un febbraio-primaverile con temperature quasi sempre superiori alla media del periodo, il nuovo mese si è aperto all’insegna della dinamicità con una nuova perturbazione atlantica diretta sul Belpaese.

Per il sud, la data da segnare in rosso sul calendario è quella di venerdì, quando sono attese piogge sparse e temporali, anche violenti. Il maltempo – come afferma Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com – sarà accompagnato da forti raffiche di vento. Prima di Scirocco e Libeccio, poi di Ponente.

Ma non sarà l’unica conseguenza. «La perturbazione sarà accompagnata da un calo delle temperature» aggiunge Ferrara. L’asticella della colonnina di mercurio, quindi, tornerà a segnare valori più consoni alla media del periodo.

Weekend rovinato dalla pioggia

Cattive notizie per chi sperava nel bel tempo almeno nel weekend. Come si legge sul sito 3bMeteo.com il fine settimana nelle regioni del centro-sud sarà in parte compromesso dalla pioggia. Sabato, 7 marzo, toccherà fare i conti con acquazzoni e temporali che saranno ‘intensi’ soprattutto sul versante adriatico. Stesse ‘previsioni’ sono attese per domenica 8 marzo, giorno della festa della donna. Se al centro-nord il tempo migliorerà decisamente con il sole che splenderà quasi indisturbato, al sud bisognerà ancora usare l’ombrello.

Il maltempo, come è capitato spesso in questa stagione, avrà le ore contate. Già da lunedì le precipitazioni saranno solo un ricordo. Anzi, da mercoledì 11 marzo dovrebbe tornare l’alta pressione che farà salire la colonnina su valori superiori ai 20°C.