‘Ottobre è bello, ma tieni pronto l’ombrello’. Torna il sole, ma il maltempo è in agguato

Dopo l’allerta meteo di giovedì, torna il sereno. Non solo, secondo i meteorologi, il bel tempo durerà almeno fino a domenica. Niente pioggia, quindi, anche se l’asticella della colonnina di mercurio dopo i violenti acquazzoni è tornata a segnare valori più consoni alla media del periodo. Sole e temperature tipiche di inizio autunno (fresche, ma ancora piacevoli) saranno purtroppo solo una parentesi. Tra sabato e domenica, secondo Andrea Vuolo di 3bmeteo.com, l’Italia dovrà fare i conti con ben due perturbazioni che raggiungeranno la Penisola.

Tendenza meteo inizio nuova settimana: perturbazione al centro-sud

Se sabato il tempo sarà soleggiato, tranne qualche nuvola. Domenica la perturbazione atlantica raggiungerà il Nord Italia, transitando rapidamente verso Sud. Cosa significa lo spiega Vuolo: «La perturbazione atlantica che raggiungerà il Belpaese tra la serata e la notte di domenica, transiterà poi rapidamente verso Sud, determinando un lunedì piuttosto instabile e a tratti perturbato sulle regioni centro-meridionali con rovesci e locali temporali». Attenzione, quindi a non uscire senza ombrello per non farsi trovare impreparati. Stesso scenario potrebbe ripetersi martedì, quando è atteso un miglioramento.

Per quanto riguarda le temperature, bisognerà fare i conti con le escursioni termiche tra le prime ore del mattino e il pomeriggio. «Le massime potrebbero, infatti, spingersi anche verso i 22/24°C dopo valori minimi notturni tendenzialmente bassi», spiega l’esperto di 3bmeteo.com

Insomma, se settembre ha regalato una seconda estate grazia all’anticiclone africano che ha fatto lievitare le temperature, l’autunno ha deciso di fare sul serio ad ottobre. Anche se il meteo ci ha spesso abituato a colpi di scena inaspettati e non è detto che il caldo, quello ‘anomalo’ non possa tornare presto.