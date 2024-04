Sta per tornare l’anticiclone africano, nel fine settimana prove tecniche d’estate

Attenzione all’asticella della colonnina di mercurio! L’anticiclone africano nei prossimi giorni farà sul serio e regalerà temperature ‘insolite’ per il periodo. Che sia un semplice assaggio della bella stagione ormai alle porte o un vero e proprio anticipo del caldo che solitamente si respira a primavera inoltrata, poco importa. Ciò che conta è mettere, finalmente, da parte giacche e maglioni pesanti per fare spazio, non solo nell’armadio, a magliette a maniche corte e scarpe aperte. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara: “Nei prossimi giorni – sostiene – tornerà l’alta pressione africana e nel fine settimana le temperature si porteranno su valori tardo-primaverili, se non proprio estivi in alcuni casi”.

La giornata più ‘calda’ secondo gli esperti sarà quella di domenica 7 aprile, quando in molte città, da Nord e Sud, il termometro sfiorerà i 30 gradi. Non proprio valori da aprile, insomma.

Sebbene si tratti di una situazione “inusuale” per essere aprile, la prima ondata di caldo della stagione è comunque un bel regalo per i tanti turisti che, approfittando del Ponte di Pasqua, hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza nel Salento, ma anche per i salentini che non vedono l’ora di fare il pieno di sole in attesa dell’estate.