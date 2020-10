Ottobre con l’incubo maltempo: vento, piogge e temporali. Lunedì giornata nera

Ci sono stati anni in cui il meteo ha regalato una seconda estate e temperature talmente piacevoli che hanno spinto molti salentini e i turisti che hanno scelto la bassa stagione ad affollare spiagge e coste finalmente silenziose per concedersi un tuffo nelle acque cristalline e curare la tintarella. Quest’anno l’autunno ha deciso di imporsi, di far sentire la sua presenza. E lo farà anche la prossima settimana che non comincerà con il piede giusto.

Lunedì, secondo gli esperti, sarà una giornata nera a causa di una massa di aria che dal Polo Nord raggiungerà il Belpaese. La parola d’ordine sarà maltempo: pioggia, freddo e temporali anche di forte intensità colpiranno tutto il Centrosud, soprattutto la Puglia e il Salento dove, secondo gli esperti, sono attesi i fenomeni più intensi. Non sono escluse grandinate.

Se non bastasse, bisognerà fare i conti con il vento (ora di maestrale e tramontana, ora di scirocco e di Libeccio) che renderà ancor più pungente il freddo. Atteso, anche, un crollo del termometro che segnerà valori in linea o inferiori alla media del periodo.

Quanto durerà questa parentesi di cattivo tempo? Poco, appena 24 ore. Martedì, tralasciando qualche acquazzone isolato al Sud, sarà una giornata tranquilla sul fronte meteorologico, ma mercoledì è atteso un secondo peggioramento. Prima il Nord, poi il Centrosud dovranno fare i conti con forti temporali e piogge intense. Insomma, incertezza e instabilità regneranno fino al fine settimana, quando toccherà ad un vortice ciclonico di origine Atlantica rimescolare le carte in tavola.