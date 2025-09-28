‘Ottobre è bello, ma tieni pronto l’ombrello’ e il cappotto… Freddo in arrivo

Settembre, che ha regalato una seconda estate grazie all’anticiclone di origine nord africana che ha fatto schizzare sempre più in alto l’asticella della colonnina di mercurio fino a toccare picchi di 35/38 gradi, sta per finire. A differenza di come è iniziato, gli ultimi giorni del mese rispecchieranno il calendario con l’autunno deciso a farsi sentire. Secondo gli esperti da mercoledì 1 Ottobre, le correnti di aria fresca provenienti dalla Russia provocheranno piogge e temporalli, ma soprattutto un calo delle temperature che saranno decisamente più ‘fresche’.

Il tanto atteso autunno non si è fatto pregare troppo e sta dimostrando, fin da subito, di non essere affatto timido. Dal giorno del solstizio qualcosa dal punto di vista meteorologico è cambiato: l’aria calda che ha avvolto il Paese sarà spazzata via da correnti più fredde e instabili, annunciando così l’ingresso in una nuova stagione che non si risparmierà nel mostrare il suo carattere deciso. Insomma, chi sperava in un autunno mite e gradevole dovrà improvvisamente a fare i conti con un clima più capriccioso fatto di piogge, anche violente, venti tesi e temperatureche, che, a tratti, avranno un sapore quasi invernale.

Insomma, visto che a farla da padrone sarà l’instabilità, meglio uscire portando sempre un ombrello nella borsa o in macchina. Di più, mentre ci prepariamo a salutare l’estate e ad accogliere l’autunno con tutte le sue sfumature, non resta che affrontare i cambiamenti climatici con qualche capo di abbigliamento più pesante nel guardaroba. L’autunno, con tutta la sua bellezza e instabilità, è finalmente arrivato.