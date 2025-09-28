‘Ottobre è bello, ma tieni pronto l’ombrello’ e il cappotto… Freddo in arrivo

Secondo le previsioni, settembre si concluderà con un clima decisamente più autunnale: piogge, temporali e un sensibile calo delle temperature.

Settembre, che ha regalato una seconda estate grazie all’anticiclone di origine nord africana che ha fatto schizzare sempre più in alto l’asticella della colonnina di mercurio fino a toccare picchi di 35/38 gradi, sta per finire. A differenza di come è iniziato, gli ultimi giorni del mese rispecchieranno il calendario con l’autunno deciso a farsi sentire. Secondo gli esperti da mercoledì 1 Ottobre, le correnti di aria fresca provenienti dalla Russia provocheranno piogge e temporalli, ma soprattutto un calo delle temperature che saranno decisamente più ‘fresche’.

Il tanto atteso autunno non si è fatto pregare troppo e sta dimostrando, fin da subito, di non essere affatto timido. Dal giorno del solstizio qualcosa dal punto di vista meteorologico è cambiato: l’aria calda che ha avvolto il Paese sarà spazzata via da correnti più fredde e instabili, annunciando così l’ingresso in una nuova stagione che non si risparmierà nel mostrare il suo carattere deciso. Insomma, chi sperava in un autunno mite e gradevole dovrà improvvisamente a fare i conti con un clima più capriccioso fatto di piogge, anche violente, venti tesi e temperatureche, che, a tratti, avranno un sapore quasi invernale.

Insomma, visto che a farla da padrone sarà l’instabilità, meglio uscire portando sempre un ombrello nella borsa o in macchina. Di più, mentre ci prepariamo a salutare l’estate e ad accogliere l’autunno con tutte le sue sfumature, non resta che affrontare i cambiamenti climatici con qualche capo di abbigliamento più pesante nel guardaroba. L’autunno, con tutta la sua bellezza e instabilità, è finalmente arrivato.

