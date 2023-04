Venerdì da mare, ma il bel tempo durerà poco

Approfittate di questa giornata per fare un tuffo o una gita in barca. Fino a sabato 29 aprile, l’anticiclone africano ‘regalerà’ temperature dal sapore quasi estivo. Secondo gli esperti, infatti, l’asticella della colonnina di mercurio supererà i 20 gradi e consentirà di ‘vivere all’aria aperta’. Sarà una giornata perfetta per visitare le meraviglie del Salento – da Otranto a Gallipoli, da Santa Maria Di Leuca a Porto Cesareo – e per godersi uno Spritz in riva al mare. Un assaggio della bella stagione ormai alle porte che, previsioni alla mano, durerà poco.

Già da Domenica le cose, sul fronte meteorologico, cambieranno con un vortice ciclonico che rovinerà anche i programmi per la festa dei lavoratori del 1° maggio. Come si legge sul sito ilMeteo.it «per un ritorno del caldo bisognerà attendere probabilmente la metà della prossima settimana quando l’alta pressione cercherà di riprendersi il maltolto».

Voi cosa farete questo venerdì? Andrete a rilassarvi in spiaggia o allo stadio a vedere il Lecce? Fateci sapere inviando una foto/ video dei bellissimi posti che visiterete.

Articolo di Deva Zilli, Giorgia Greco, Stefano Zacheo, Angelo de Giorgi, studenti dell’ IIS ‘Antonietta De Pace’ impegnati nel percorso di PCTO con la redazione di Leccenews24.it