Da lunedì comincia l’estate, ma la stagione turistica è in netto ritardo

A partire da lunedì mattina le temperature cominceranno a riallinearsi alle medie del periodo. La prossima settimana sarà estate e non solo in senso astronomico. Previsto un sensibile rialzo della gradazione con punte che supereranno facilmente i 30 gradi (fino a 34 anche 35).

Una buona, anzi ottima, notizia per il turismo che, specie nel segmento balneare, sta facendo registrare ritardi considerevoli perché è chiaro che senza sole e caldo non ci si abbronza e non ci si rinfresca. Ciò significa spiagge quasi vuote, con una contrazione significativa degli affari e un ritardo di almeno 20 giorni sulle attività dello stesso periodo confrontato con gli anni precedenti.

Nessuno è in grado di dire come evolverà la stagione, ma il rischio che possa essere un’altra stagione caldissima c’è tutto.

Intanto a partire da oggi comincia il periodo di luce più intensa e duratura, con il giorno che supera le 15 ore di luce, così come avverrà per i prossimi 20 giorni, poi dal 6 luglio le giornate torneranno come sempre ad accorciarsi