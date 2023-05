Non può piovere per sempre… Pazienza, l’estate arriverà

L’anticiclone africano ci aveva abituato a temperature tipiche dei mesi più ‘caldi’ anche a maggio, ma quest’anno la primavera sembra intenzionata a non concedere sconti agli amanti del sole e della tintarella “curata” ben prima dell’inizio ufficiale della stagione estiva. Secondo le previsioni, infatti, l’asticella della colonnina di mercurio resterà su valori a tratti sotto tono, anche a causa del maltempo che continuerà a scandire le giornate.

«Non può piovere per sempre», come insegna il film “Il Corvo”, ma ancora per qualche giorno meglio non dimenticare a casa l’ombrello per evitare di farsi trovare impreparati da acquazzoni e temporali che colpiranno indistintamente il Nord come il Sud. La parola d’ordine, anche nei prossimi giorni, sarà instabilità. Come detto anche altre volte questo non significa che pioverà tutti i giorni e tutto il giorno. Le precipitazioni dureranno poche ore. Si tratterà, insomma, di piccole parentesi di acqua tra un raggio di sole e una nuvola.

In poche parole fino a quando l’alta pressione continuerà ad essere latitante il tempo sarà ‘capriccioso’. Servirà ancora un po’ pazienza e poi, forse, potremo guardare l’asticella della colonnina di mercurio salire. Certo è che per il caldo, quello che sa d’estate, bisognerà attendere…