L’estate bussa alla porta, in arrivo la prima ondata di caldo africano: temperature superiori ai 35 gradi

Sarà davvero difficile resistere al richiamo del sole e del mare, soprattutto per chi – come i salentini – si fionda in spiaggia, armato di telo, non appena le temperature lo consentono. Senza Coronavirus sarebbe stato così nei prossimi giorni, quando è attesa la prima ondata di caldo del 2020. Secondo gli esperti, infatti, l’asticella della colonnina di mercurio ‘aumenterà’ talmente tanto che “suderemo sette camice”. Tutta colpa, come sempre, dell’anticiclone di origine africana pronto regalare una (metà) settimana di fuoco alle regioni del sud: Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata.

«L’aria calda arriverà direttamente dal Magreb grazie all’approfondimento di una depressione tra la Penisola Iberica e il Marocco che costringerà il fronte sub tropicale africano a puntare verso nord nordest in direzione dell’Italia» si legge su 3bMeteo.com.

La data da segnare in rosso sul calendari è quella di mercoledì, 13 maggio quando il termometro supererà il tetto dei 35 gradi, con punte vicine ai 39, complice anche il vento di scirocco che renderà il caldo ancora più insopportabile. I litorali soffriranno meno per l’esposizione alla ventilazione marina. Picchi alti e temperature superiori alla media del periodo anche nelle giornate di giovedì 14 e venerdì 15 maggio.

Una vera e propria ‘bomba di fuoco’ che potrebbe lasciare il segno. Se la colonnina di mercurio confermerà le previsioni sarà abbattuto il record del 2015, quando in alcune città della Sicilia fu superato il muro del 40 gradi.

Quanto durerà? Fino al fine settimana, quando l’alta pressione africana perderà un po’ di energia.