“La piazza conversa”, a Ruffano il primo incontro su ‘Costituzione e modernità’

È la bussola che orienta la vita pubblica e privata degli italiani e malgrado siano trascorsi tanti anni dalla sua entrata in vigore, la Costituzione Italiana sembra essere sempre giovane e attuale, soprattutto per quella parte che riguarda i principi fondamentali e i diritti e doveri dei cittadini. Lo stesso Presidente Sergio Mattarella, nell’affrontare la crisi di Governo che sta riguardando il Paese ha fatto riferimento alla Legge fondamentale dello Stato Italiano, ricordando sempre che deve essere il vademecum a cui attenersi in tutte le azioni che hanno a che fare con la Repubblica.

Le nuove generazioni spesso dimostrano di non conoscere la Carta costituzionale e, per questo, l’Amministrazione Comunale di Ruffano, guidata dal Sindaco Rocco Antonio Cavallo, ha deciso omaggiare con una copia del testo tutte le ragazze e i ragazzi della città e della frazione di TorrePaduli che hanno appena compiuto il diciottesimo anno di età.

«Costituzione e Modernità», così si intitola la conversazione pubblica nell’ambito della manifestazione «La piazza conversa», una rassegna di dibattiti e confronti che si pone l’obiettivo di accrescere il dialogo tra le generazioni, andando in profondità nei temi di interesse comune.

L’evento si svolgerà, questa sera, alle ore 19.00 nella centralissima piazza IV Novembre. Interverranno nella discussione il magistrato Roberto Tanisi e l’avvocato Giancarlo Sparascio.