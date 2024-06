A Lecce la Processione del Corpus Domini

Nella serata di domani, domenica 2 giugno, con inizio alle ore 19.00, l’arcivescovo di Lecce Michele Seccia, presso la chiesa parrocchiale di Sant’Antonio a Fulgenzio, presiederà la celebrazione eucaristica, al termine della quale si snoderà la processione che percorrerà alcune tra le principali vie del centro della città: Via Monte San Michele, Piazza Mazzini, Via Trinchese, Piazza Sant’Oronzo, Corso Vittorio Emanuele, infine Piazza Duomo, dove l’arcivescovo dal sagrato della chiesa cattedrale impartirà la solenne benedizione eucaristica, a conclusione dell’evento.

L’invito dell’arcivescovo, rivolto a tutti è quello di unirsi in preghiera, invocando il Signore anche per la pace nel mondo e adorarlo non tanto da spettatori che attendono il passaggio della processione per un fugace segno di croce ma da pellegrini, camminatori dietro all’Eucarestia, cercatori di Dio alla sequela del Vangelo.