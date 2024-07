‘Vediamoci allo stadio’, a Lecce realizzato un progetto di audio descrizione per i tifosi non vedenti

I cronisti sportivi in erba Filippo Milanese e Francesco Pio Manca, studenti del docente pluripremiato Daniele Manni dell’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce e co-fondatori della startup “Sportzine”, da ottobre fino alla fine del campionato 2023/24 hanno svolto un’innovativa sperimentazione che ha previsto un servizio di audiodescrizione in diretta di tutte le partite giocate in casa del Lecce, a un gruppo di tifosi non vedenti e ipovedenti.

In questo modo, oltre a vivere i suoni tipici di uno stadio calcistico, questi ultimi hanno potuto “vedere” la partita, attraverso la descrizione dettagliata di ogni azione di gioco e di tutto ciò che accade intorno, sugli spalti, da parte dei tifosi, dei giocatori in panchina, del mister, etc.

I due studenti hanno chiamato questo nuovo servizio “Vediamoci allo stadio” e l’hanno inizialmente effettuato attraverso un sistema di tecnologia radio a circuito chiuso. Con questa scelta i tifosi non vedenti e ipovedenti hanno avuto in dotazione un ricevitore e un auricolare personale, attraverso il quale hanno potuto ascoltare Filippo e Francesco Pio nella descrizione di ciò che avveniva allo stadio.

La Banca di Credito Cooperativo di Leverano, nella persona del presidente Lorenzo Zecca, si è offerta di coprire tutti i costi del servizio.

Successivamente, i due alunni, hanno utilizzato una tecnologia messa a disposizione dall’US Lecce, a proprie spese, attraverso la piattaforma Connect Me Too di CMT Translations che ha consentito ai tifosi l’ascolto dell’audiodescrizione dell’evento direttamente dallo smartphone.

«È stata una bella e importante sfida – hanno dichiarato Filippo e Francesco Pio – anche piuttosto impegnativa, ma ci siamo divertiti un mondo e vedere l’entusiasmo delle persone partecipanti e sentire i loro ringraziamenti e complimenti alla fine di ogni partita ha appagato totalmente il nostro “lavoro”. Sapere che la nostra passione per il giornalismo sportivo può trasformarsi in qualcosa di utile per gli altri ci onora molto e ci dà una carica pazzesca. Oltre che doveroso, è importante per noi ringraziare di cuore tutti coloro che hanno permesso la realizzazione del servizio, tra cui il Presidente Zecca della Bcc Leverano che ha subito creduto in noi, i tanti e gentili referenti dell’US Lecce per la grande disponibilità, la sezione leccese dell’Unione Italiana Ciechi e, soprattutto, tutti i tifosi non vedenti e ipovedenti che in questi mesi ci hanno aiutato a crescere e migliorare con i loro commenti e consigli.».

«Non abbiamo esitato un momento nel voler essere partecipi di questo progetto bellissimo, con il quale coinvolgere i tifosi salentini non vedenti nelle partite del nostro Lecce calcio – racconta il presidente di Bcc Leverano, Lorenzo Zecca. Dare la possibilità a queste persone di vivere emozioni uniche, di seguire minuto per minuto in maniera reale e istantanea ogni azione di gioco è una modalità innovativa e nobile per abbattere barriere, per far sentire protagonisti anche coloro che finora, non per loro colpa, non hanno potuto seguirle come e quanto avrebbero meritato. Ci riempie di gioia sapere che a portare avanti l’iniziativa siano giovanissimi salentini che mettono il proprio talento a servizio della comunità e ci fa piacere che questo dinamismo sia fortemente incoraggiato dalla scuola, nella persona del professore Daniele Manni. Finanziare il progetto inorgoglisce tutta la banca, che del resto non è nuova nel sostegno di progetti al fianco delle persone più fragili. Oggi aggiungiamo un nuovo, importante tassello nell’incoraggiare chi si occupa del prossimo con professionalità, facendo del bene “fatto bene”».