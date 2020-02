Progetto Ultranet, la banda ultralarga (BUL) per lo sviluppo del territorio

Un’opportunità di crescita per tutti gli operatori economici e cittadini, uno strumento di sviluppo del territorio e dell’economia locale. In un mondo sempre più digitalizzato, sempre più informatizzato, il miglioramento delle infrastrutture e delle tecnologie a disposizione è passaggio obbligato di cittadini e aziende. Il progetto “Ultranet” mira proprio a questo: favorire la diffusione della banda ultralarga come strumento di sviluppo territoriale. A promuovere l’attività, con specifiche iniziative rivolte alle imprese, agli operatori economici e ai cittadini è la Camera di Commercio di Lecce.

Primo obiettivo del progetto è quello ci contribuire al recupero del gap che il nostro Paese registra in ambito tecnologico e digitale. Al centro dell’attenzione soprattutto alcuni territori denominati “aree bianche”, dove la propensione agli investimenti resta bassa. In queste zone, infatti, gli investimenti degli operatori privati non sono sempre in grado di garantire l’esecuzione di infrastrutture idonee.

Cos’è Ultranet?

Le attività progettuali di “Ultranet” consistono in iniziative di informazione e formazione circa le opportunità offerte dalla banda ultralarga, puntando all’aumento della domanda di connettività.

In un’ottica di miglioramento continuo, la banda ultralarga risulta di fondamentale importanza, uno strumento potente al servizio di imprenditori e cittadini, in termini di efficienza, rapidità e personalizzazione. Grazie al miglioramento delle infrastrutture abilitanti ai servizi digitali, infatti, sarà possibile gestire in crescente autonomia, economicità, sicurezza e modernità le proprie attività imprenditoriali.

“La Camera di Commercio di Lecce, da sempre al fianco delle imprese, pone la massima attenzione verso le iniziative che rappresentano occasioni di crescita e sviluppo del sistema economico locale; si pone come punto di riferimento per il territorio in merito al tema della digitalizzazione – commenta il Presidente Alfredo Prete – e, oltre a sensibilizzare l’adesione alla banda ultralarga, favorisce la diffusione di competenze digitali, puntando ad attività di formazione ed approfondimento, anche dislocate sul territorio, rivolte ad imprenditori, aspiranti imprenditori, professionisti e cittadini”.

Referente sul tema, per la Camera di Commercio di Lecce, è il Pivot territoriale che, in collaborazione con il PID (Punto Impresa Digitale) dell’ente camerale, fornisce supporto informativo circa i tempi, le modalità e lo stato di avanzamento del piano per la banda ultralarga.

Riferimenti

Progetto Ultranet – dr. Stefano Ciardo – Azienda Speciale per i Servizi Reali alle Imprese della Camera di Commercio di Lecce ciardo.assri@le.camcom.it – 0832/684230

PID e Servizi Digitali: pid@le.camcom.it – servizidigitali@le.camcom.it