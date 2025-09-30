Salute e benessere olistico per pazienti di oncologici, a Lecce il Progetto “Benessere e supporto accanto alla tua cura”

Un nuovo, importante passo per l’assistenza oncologica nel Salento. È in arrivo il progetto sociale “Benessere e supporto accanto alla tua cura“, un percorso multidisciplinare e gratuito che mira a offrire supporto fisico, psicologico ed emotivo a pazienti oncologici e ai loro familiari. L’iniziativa, promossa da un’ampia rete di partenariato e sostenuta dall’Asl di Lecce e dalla Breast Unit di Lecce, risponde agli indirizzi regionali per le attività di supporto dedicate approvati dalla Regione Puglia (DGR n° 1334 del 26/09/2024).

Il progetto sarà presentato giovedì 2 ottobre 2025 alle ore 18.30 presso il Teatro Asfalto in via Dalmazio Birago, 60 a Lecce.

Dopo i saluti istituzionali del Direttore Generale dell’Asl di Lecce, Stefano Rossi, di Elisabetta De Matteis e Maria Grazia Sanarica, responsabili di progetto, seguirà la presentazione dell’iniziativa a cura di Andos Lecce e delle associazioni partner. Al termine dell’evento di presentazione seguirà l’esibizione del gruppo musicale PMG.

Con oltre 36.000 pazienti oncologici tra minori e adulti registrati presso l’Asl di Lecce nell’anno 2024, l’esigenza di un sostegno integrato è cruciale.

“Benessere e supporto accanto alla tua cura” si rivolge a uomini e donne in trattamento oncologico e in remissione, inclusi i loro familiari e caregiver, proponendo un programma che combina diverse discipline per un periodo che va da novembre 2025 a giugno 2026.

Le attività, tutte a partecipazione gratuita, si svolgeranno su tutto il territorio dell’Asl di Lecce per garantire prossimità ed equità di accesso e includono: attività fisiche, passeggiate di Nordic Walking con istruttori qualificati, ideali per migliorare la resistenza fisica, la postura e ridurre lo stress in modo a bassa intensità; supporto psicologico e benessere, laboratori di Mildfuness (mindfulness a bassa intensità) per la riduzione dell’ansia, sostegno psicologico individuale e gruppi di terapia per donne e bambini, per elaborare il trauma e rafforzare la resilienza; espressione creativa, sessioni di teatro terapeutico basate su improvvisazione e gioco di ruolo per l’espressione emotiva e l’aumento dell’autostima; orto-terapia sperimentale, l’allestimento di un “Giardino terapeutico” temporaneo, uno spazio esterno rilassante e stimolante per lo svolgimento di alcune attività e informazione e condivisione, incontri periodici con esperti su temi come gestione degli effetti collaterali e comunicazione intrafamiliare, e la realizzazione di Vlog Informativi con interviste a professionisti e storie di vita di pazienti.

Il progetto nasce dalla sinergia di diverse realtà del territorio, che uniscono le proprie competenze per offrire un sostegno completo: Andos – Associazione Nazionale Donne Operate al Seno – Comitato di Lecce Odv; Asfalto Teatro cooperativa sociale; Nuove Speranze odv; Nest asd; Fondazione di Comunità del Salento ets e Conchiglia aps. Questa collaborazione è un esempio dell’impegno costante portato avanti da Andos Lecce che negli ultimi anni ha intensificato le iniziative per la prevenzione e il supporto, includendo programmi di screening e giornate di prevenzione oncologica gratuita.

Per le attività (Novembre 2025 – Giugno 2026): le prenotazioni sono aperte chiamando il numero 350.8717207. È possibile inoltre seguire gli aggiornamenti e le modalità di partecipazione sulle pagine social del progetto e sui siti dei partner.