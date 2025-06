“Io Posso – La Terrazza – Tutti al mare”, rinnovato il protocollo tra Associazione 2HE e Polizia di Stato

Il 9 giugno 2025, presso la Questura di Lecce, è stato siglato il protocollo d’intesa con cui, anche quest’anno, si rinnova la collaborazione fra il Ministero dell’Interno – Dipartimentodella Pubblica Sicurezza, rappresentato dal Questore di Lecce Giapietro Lionetti e l’Associazione “2HE-Center For Human Health and Environment”.

L’accordo, firmato dal Questore su delega del Capo della Polizia – Direttore Generale della Polizia di Stato Prefetto Vittorio Pisani e dalla Presidente dell’associazione Giorgia Rollo, ha l’obiettivo di sostenere le attività del progetto “Io Posso – La Terrazza – Tutti al mare”, garantendo l’accesso attrezzato al mare alle persone affette da gravi disabilità motorie come la Sla e altre patologie neuromotorie.

Il progetto dapprima si è sviluppato su un tratto di spiaggia libera a San Foca ma, negli ultimi tre anni, si è esteso anche sulle spiagge di Gallipoli e Porto Cesareo.

Il prossimo 15 giugno partirà la stagione 2025 dell’iniziativa a San Foca e Porto Cesareo, mentre quella di Gallipoli partirà dal 1° luglio e offrirà, anche quest’anno, servizi completamente gratuiti ai propri ospiti, come richiesto dal suo ideatore, Gaetano Fuso, che concepì l’idea della spiaggia come un luogo di facile fruizione per coloro che sono affetti da malattie invalidanti e che vogliono beneficiare come tutti di un bagno al mare.

Grazie al contributo della Polizia di Stato anche quest’anno saranno due unità appartenenti al gruppo delle Fiamme Oro Salvamento e due unità appartenenti alla Questura di Lecce, in possesso dell’apposito brevetto di salvamento, a svolgere il servizio di assistenza bagnanti presso la spiaggia di San Foca per tutto il periodo di apertura della struttura.

Per accedere alle spiagge di Io Posso è necessario prenotare:

San Foca 366 1810331; Gallipoli 379 1296924; Porto Cesareo 379 1296656.

Regolamento completo su www.ioposso.eu/regolamento/.