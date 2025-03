“Quaresima di Carità”, la questua della Diocesi Ugento-S. Maria di Leuca a sostegno delle famiglie in difficoltà

La Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca attraverso la Caritas Diocesana e la Fondazione “Mons. Vito de Grisantis”, fa sapere che la questua raccolta nelle comunità durante le celebrazioni liturgiche che si svolgeranno nelle 43 Parrocchie del territorio diocesano, Domenica 30 Marzo 2025, “Quaresima di Carità”, sarà utilizzata per sostenere il Progetto “Mi fido di noi”, finalizzato, nell’anno del Giubileo, Pellegrini di Speranza, a realizzare un’opportunità concreta di sostegno per famiglie e singoli in difficoltà economica attraverso il microcredito sociale (da € 1.000,00 a € 8.000,00 ); un aiuto per le persone per riappropriarsi della propria dignità.

Il Progetto “Mi fido di noi” attua la logica della condivisione dal basso; al contributo di € 11.400,00, conferito dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana), corrispondenti a € 0,10, per abitante residente sul territorio diocesano (114.000 abitanti), la Diocesi si impegna a corrispondere ulteriori € 11.400,00 per un totale di € 22.800,00 che sarà utilizzato come Fondo Rotativo a sostegno di famiglie in difficoltà economica. La questua raccolta nelle comunità il prossimo 30 marzo sarà per il raggiungimento della somma a carico della Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca, € 11.400,00, a cui dovranno aggiungersi le offerte detraibili fiscalmente sia di persone fisiche che giuridiche (aziende, associazioni, organizzazioni, enti…). La CEI – Conferenza Episcopale Italiana raddoppierà la somma della questua raccolta nelle 43 Parrocchie.

Al Microcredito sociale “Mi fido di noi” possono usufruire famiglie o persone residenti nei 17 Comuni del territorio diocesano, i quali non accedono al credito bancario; che hanno subito una diminuzione del reddito a causa della perdita del lavoro; i quali sostengono spese straordinarie per motivi di salute o per motivi di studio (iscrizione università, acquisto libri, ecc.). I quali necessitano di iscriversi a percorsi di formazione per l’inserimento lavorativo che sostengono spese per motivi abitativi. Il Beneficiario deve impegnarsi a recarsi presso il Centro ascolto Caritas parrocchiale o diocesano; partecipare ai percorsi proposti formativi di: educazione finanziaria, bilancio familiare …; restituire il prestito secondo il piano concordato rispettare le istruzioni/avvertenze previste nel microcredito sociale in caso di difficoltà. Tale iniziativa si inserisce nell’impegno che già, la Diocesi, da anni svolge , attraverso la Fondazione De Grisantis Antiusura, a favore delle famiglie in difficoltà economica e per la prevenzione dell’usura.

Aderendo al progetto “Mi fido di noi”, Mons. Vito Angiuli, in questo Anno Giubilare, ha invitato ad essere, ancora una volta, “artigiani di speranza” accanto alle famiglie in difficoltà economica residenti nella Diocesi.

Per informazioni e maggiori dettagli: Centro Caritas – Piazza Cappuccini, 15 a Tricase tel. 0833219865 -www.caritasugentoleuca.it – Email: [email protected]

Offerta detraibile fiscalmente con bonifico riportante la causale: Progetto “Mi fido di noi” – Fondazione Mons. Vito De Grisantis – IBAN: IT23K0306234210000002904373.