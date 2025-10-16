Partito a Nardò il progetto “Oltre i limiti – la forza dello sport per persone con disabilità”

E’ partito nei giorni scorsi a Nardò, registrando grande soddisfazione tra gli organizzatori e la entusiastica partecipazione da parte di tanti ragazzi, il progetto “Oltre i limiti – la forza dello sport per persone con disabilità”, intervento sostenuto dalla Regione Puglia nell’ambito di “Puglia 2026 – European Region of Sport”.

L’iniziativa, che si pone come obiettivo quello di favorire inclusione, benessere psico-fisico e socializzazione attraverso attività sportive strutturate e accessibili, si svolge presso il Centro Sportivo Happiness e vede la partecipazione attiva dei fruitori dell’associazione A.VO.CA.D. di Nardò, d’intesa con la ASD Gioventù Granata.

La collaborazione tra queste due realtà locali operanti da anni sul territorio, è finalizzata al miglioramento dello stato d’animo generale dei ragazzi, alla riduzione di ansia e sintomi depressivi, all’aumento dell’autostima e della fiducia in se stessi e nel rafforzamento delle competenze relazionali e della rete sociale.

Grazie alla firma di questo protocollo d’intesa”, spiega raggiante Giovanni De Razza, presidente di A.VO.CA.D. Nardò . “La nostra associazione sarà ospitata un giorno a settimana, fino al mese di giugno, in questa bella struttura sportiva, all’interno della quale, attraverso il prezioso supporto tecnico di istruttori qualificati, i nostri ragazzi potranno esercitare gli sport del Padel e del calcetto. E’ un bellissimo modo per iniziare questo nuovo anno associativo, mentre ci accingiamo a festeggiare il prossimo mese di gennaio i 30 anni dalla costituzione. Vogliamo ringraziare di cuore – conclude – i gestori del Centro Sportivo happiness, che già da tre anni ci accolgono presso la loro struttura”.