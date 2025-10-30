Sanità di Prossimità e nuovi ambulatori odontoiatrici per contrastare la povertà sanitaria nel Salento

Si potenzia sul territorio leccese il Progetto Pnes – Programma Nazionale “Equità nella Salute” 2021-2027 area di intervento Contrastare la povertà sanitaria che ha l’obiettivo di favorire l’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari per le persone vulnerabili da un punto di vista socioeconomico.

Il progetto si rivolge a persone con basso reddito (Isee Inferiore a 10.000 euro), migranti, senza fissa dimora, comunità Rsc (rom, sinti e caminanti), cittadini stranieri con codice Stp e Eni, persone esenti per reddito, persone in condizioni di indigenza attestata dai Servizi Sociali, persone in condizioni di disagio socioeconomico.

Dopo gli ambulatori di prossimità attivati a Lecce (sede Guardia medica, Piazza Bottazzi), a Gagliano del Capo (Distretto Socio Sanitario, primo piano) e a Gallipoli (Ospedale, scala D primo piano), in cui équipe multidisciplinari sociosanitarie eseguono visite e prendono in carico le esigenze sanitarie delle persone, è la volta degli ambulatori odontoiatrici.

Dal mese di novembre nell’Ospedale di Gallipoli (scala D primo piano), nel Vito Fazzi di Lecce (Quarto piano – Scala C), nel Distretto di Maglie, in via Nicola Ferramosca, e nel Distretto di Gagliano saranno attivi ambulatori per visite odontoiatriche. Saranno offerte visite specialistiche di odontoiatria e stomatologia e cure, con la possibilità di poter usufruire di protesi odontoiatriche.

L’accesso agli ambulatori, odontoiatrici e medici, per le persone in possesso dei requisiti, può avvenire, oltre che con gli Enti del Terzo Settore, Enti Locali e Ambiti territoriali, anche direttamente. Il progetto è cofinanziato dalla UE, con Inmp (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà) Organismo Intermedio e il Ministero della Salute Autorità di Gestione, e promuove il paradigma della sanità pubblica di prossimità, l’inclusione attiva e l’integrazione sociosanitaria e di comunità. Ed è stato proprio l’Organismo Intermedio Inmp, ad incontrare, venerdì scorso a Lecce, in un audit, i responsabili del progetto dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, per monitorare lo stato di avanzamento e la qualità delle azioni intraprese.

Tanti i suggerimenti e le indicazioni fornite in un incontro tenutosi all’insegna della cooperazione che ha avuto al centro un progetto corposo, che punta a una platea eterogenea di persone con fragilità economiche e sociali, attraverso percorsi di cura mirati, con risorse umane e strumentali dedicate. L’O.I. ha anche visitato direttamente gli ambulatori medici attivi, confrontandosi anche con alcuni pazienti in attesa della visita. Altra linea di intervento rilevante del progetto sarà la distribuzione dei Farmaci in fascia C e in fascia A e l’attivazione di due ambulatori medici mobili.

