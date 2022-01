Prosegue il progetto “Project Bag”, consegnate da Centro Studi Sances e Lions 400 mascherine alla Protezione Civile

“Un’iniziativa ha il compito di intercettare nuovi sponsor per finanziare i tanti progetti benefici sposati dal nostro club. L’idea è semplice: chiunque può finanziare anche un piccolo progetto tra quelli che abbiamo a disposizione, con offerte che possono partire da 400/500 euro. In cambio, lo sponsor riceverà dal club borse griffate con il logo del nostro club Lions insieme al proprio nominativo o al logo dell’azienda finanziatrice indicata come ‘main sponsor’. Ma non solo. Sui nostri canali istituzionali e social pubblicheremo i progetti realizzati e i nostri ringraziamenti allo sponsor”, con queste parole, Sarah Siciliano, Presidente del Lions Club Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini, spiegava un mese addietro il progetto messo in piedi dal sodalizio benefico “Project Bag“.

L’iniziativa, si è inaugurata con la raccolta di fondi grazie alla quale, si è proceduto all’acquisto di materiale scolastico per i bimbi in difficoltà economiche, ma sono tante altre sono state le donazioni effettuate, l’ultima questa mattina.

Sono state consegnate presso la sede della Protezione Civile, alla presenza del Responsabile Gaetano Lipari e del Vicesindaco di Lecce, Sergio Signore, 400 mascherine (200 per adulti e altrettante per i bambini), che verranno destinate ai più bisognosi, la donazione a opera del Centro Studi Sances, primo finanziatore del progetto in collaborazione, ripetiamo, con “Project Bag” di Lions Club Puglia patrimoni e cittadini.

Naturalmente non ci si ferma qui. La Protezione Civile, infatti, ha urgente bisogno di altre mascherine e alimenti e a tal fine presto si daranno al tre Project Bag finanziate, oltre che da Centro Studi Sances, da altri sponsor insieme a Lions.