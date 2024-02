Il futuro e la robotica, gli studenti del Don Tonino Bello di Tricase in Spagna per il progetto Robvet

Un’avventura educativa straordinaria quella che sta vivendo una delegazione di 12 ragazzi e un docente dell’ IISS ‘Don Tonino Bello’ di Tricase che si è recato in Spagna, precisamente presso l’Istituto Olavide a La Carolina, in Andalusia, per partecipare a un corso intensivo di tre giorni sulla robotica nell’ ambito del progetto Robvet, cofinanziato dall’Unione Europea.

Il progetto Robvet

L’obiettivo principale di Robvet è quello di promuovere la conoscenza e l’interesse per la robotica tra i giovani, offrendo loro un’esperienza di apprendimento coinvolgente e trasformativa. Questo programma non solo aiuta i ragazzi a sviluppare competenze pratiche in campo tecnologico, ma anche a comprendere l’importanza della collaborazione internazionale e della diversità culturale.

La robotica sta trasformando rapidamente il mondo in cui viviamo, influenzando settori che vanno dalla produzione industriale alla salute e all’istruzione. Tuttavia, dietro a questa rivoluzione tecnologica, c’è un elemento fondamentale: la formazione.

La crescente domanda di competenze in Robotica

Con il progresso tecnologico, la domanda di professionisti con competenze in robotica è in costante crescita. Le aziende cercano esperti capaci di progettare, costruire e gestire sistemi robotici avanzati. Da qui deriva la necessità di una formazione adeguata che prepari gli individui a soddisfare questa domanda crescente.

Le istituzioni educative stanno rispondendo a questa esigenza offrendo una vasta gamma di programmi formativi in robotica. Questi corsi coprono argomenti che vanno dalla progettazione e programmazione dei robot alla robotica industriale e alla meccatronica. Gli studenti hanno accesso a laboratori attrezzati con le ultime tecnologie e hanno l’opportunità di lavorare su progetti pratici che li preparano per il mondo reale.

Gli sbocchi lavorativi della robotica

Un’altra dimensione importante della formazione in robotica è il suo impatto sulle prospettive di carriera degli studenti. Le competenze acquisite durante i programmi formativi aprono porte a una vasta gamma di sbocchi lavorativi, compresi ruoli come ingegneri robotici, programmatori di robot, tecnici di manutenzione e consulenti tecnologici. Inoltre, la robotica è un campo interdisciplinare, il che significa che gli esperti di robotica sono richiesti in settori diversi, garantendo opportunità di lavoro diversificate e stimolanti.

La robotica rappresenta una delle aree più promettenti per il futuro del lavoro e della tecnologia. Tuttavia, per capitalizzare appieno le opportunità offerte da questo settore in rapida crescita, è fondamentale investire nella formazione. Solo attraverso programmi educativi di qualità possiamo preparare la prossima generazione di esperti di robotica pronti ad affrontare le sfide e cogliere le opportunità di un mondo sempre più automatizzato.

Ritornando all’ esperienza spagnola dei giovani studenti tricasini, va detto che ciò che rende ancora più interessante l’occasione è la presenza di studenti provenienti dal Portogallo e dalla Spagna. Lo scambio culturale e di conoscenze promette di essere un’opportunità unica per tutti i partecipanti, che potranno condividere idee, esperienze e punti di vista su un tema così stimolante e rilevante per il futuro.

Durante i tre giorni intensivi, i ragazzi avranno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con esperti di robotica, partecipando a laboratori pratici, sessioni teoriche e attività di team building. Sarà un’esperienza immersiva che li porterà ad approfondire le proprie competenze tecniche e ad affinare le capacità di problem solving e di lavoro di squadra.