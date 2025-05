Oltre 2.500 bambini nelle piazze dei comuni di Aro7/Le diventano sentinelle dell’ambiente

Il tour green nelle piazze dei 21 comuni di ARO7/LE coinvolge in questi giorni circa 2mila 500 studenti, piccole sentinelle dell’ambiente e portavoce di un messaggio green attraverso il gioco e la creatività.

“Pianeta in Gioco”, il nome del tour avviato nei mesi scorsi, che in questi giorni oggi ha fatto tappa ad Andrano e toccherà Santa Cesarea Terme, Castro, Diso, Minervino di Lecce.

Un treno in corsa, che tappa dopo tappa, coinvolge i bambini in una serie di giochi educativi partendo dalla bellezza della condivisione, lezioni all’aria aperta, comunicando l’importanza dei rapporti di prossimità e amicizia dapprima per se stessi e poi per Madre Terra.

“Attraverso il gioco le nuove generazioni comprendono quanto sia a rischio il pianeta e cosa effettivamente si possa fare, insieme, per tutelarlo a cominciare dalla raccolta differenziata ad esempio”, spiega Silvano Macculi, presidente di ARO7/LE

Tra i giochi condivisi, nell’ottica attrattiva di un divertimento sostenibile

Verde conTatto – La Natura da toccare con mano

Vero o Falso – La Verità dell’Ecologia

CruciDifferenziata – Le parole per l’Ambiente

RaccoltaRebus – Rifiuti da interpretare

MemoryRecycle: ricordare per riciclare

I bambini, per citare alcuni esempi, uniscono i puntini fino a disegnare una casa, che corrisponde al pianeta, la casa di tutti dove trovare rifugio, stare bene insieme, ma che va protetta e curata. Una casa che prende vita, cui cioè si aggiungono occhi, mani, piedi ad indicare che “il pianeta-casa siamo tutti noi”. In un altro dei giochi della grande agorà green, le giovani sentinelle prendono contatto con la natura accarezzandola, e poi descrivendola allo scopo di ritrovare il contatto relazionare, vero, puro. E ancora, il quiz sulla raccolta differenziata è un modo per riscoprire le parole e i giochi enigmistici che stuzzicano la mente.

Il villaggio itinerante è uno spazio in cui si possono raccogliere informazioni, raccontare idee ecologiche, ricevere gadget e imparare a differenziare carta/cartone, platica, metalli, RAEE, vetro, pile.

Riceveranno gadget (uno yo yo ecosostenibile in legno per ogni bambino e il tris in legno per ogni classe che parteciperà ai giochi) e potranno disegnare la loro Casa ecologica ideale.