Prolungata fino al 31 marzo prossimo la deroga al regolamento dei dehors

La Giunta comunale, in coerenza alle ultime disposizioni del Governo, ha prorogato su proposta dell’assessore alla Pianificazione Urbanistica Rita Miglietta le misure di sostegno agli operatori commerciali sul tema dell’occupazione di suolo pubblico. Sono state infatti prolungate fino al 31 marzo prossimo, le deroghe al Regolamento per l’arredo urbano e dehors che riducono la documentazione da presentare e le indicazioni da riportare nella planimetria; semplificano e accelerano l’iter per il rilascio delle autorizzazioni; incrementano le superfici massime di occupazione di suolo pubblico per tavolini, sedie, ombrelloni e, ove necessario, pedane, senza salti di quota, con la possibilità di utilizzare gli spazi pubblici disponibili e i parcheggi pubblici a pagamento e non.

Prorogata anche la possibilità, in caso di accordo tra più operatori, di concedere l’occupazione di suolo pubblico alternata per giorni, per consentire l’utilizzo della medesima area a più operatori commerciali, e la promozione di progetti d’ambito condivisi tra più operatori per la co-gestione delle occupazioni.

Gli operatori che hanno già ottenuto il permesso per l’occupazione di suolo pubblico in deroga alle previsioni del Regolamento non dovranno presentare una ulteriore istanza: i permessi in scadenza al 31/12 sono automaticamente prorogati fino al 31 marzo prossimo. Ad oggi sono 350 di cui 280 permessi di occupazione suolo pubblico con dehors a servizio di pubblici esercizi e 70 (23 + 47) ad attività artigianali ed esercizi di vicinato.

Per gli esercizi che non avessero ancora richiesto il permesso di occupazione di suolo pubblico in deroga al regolamento è disponibile sul sito istituzionale del Comune il modulo per farlo. Questo l’indirizzo al quale scaricare la modulistica:

“Questa misura temporanea e contingente punta a favorire la tenuta del tessuto commerciale cittadino nel difficile passaggio che stiamo affrontando – dichiara l’assessore alle Politiche Urbanistiche Rita Miglietta – ringrazio gli uffici per il lavoro svolto in questo periodo, che ha consentito di rispondere con tempestività alle richieste. L’augurio è che possiamo lasciarci presto alle spalle le difficoltà legate alla pandemia per tornare a vivere la città e i suoi spazi pubblici in condizioni di normalità, riuscendo a contenere quanto più è possibile gli effetti della crisi economica che la pandemia ha generato”.