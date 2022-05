Giallorossi in A, festeggiamenti anche a Milano. E parte il progetto per aprire un ‘Lecce Club’

I festeggiamenti per la promozione del Lecce in Serie A non si fermano. La gioia per un traguardo sportivo così importante continua a non spegnersi in ogni angolo del Salento, colorato di giallorosso. Ma anche fuori dalla provincia di Lecce non sono mancate le iniziative. I salentini che vivono fuori dal Salento, lo sappiamo tutti, sono le sentinelle più attive e fervide di un legame con il nostro territorio che non si interrompe mai! E così anche a Milano, anche nel capoluogo lombardo, i tanti salentini rimasti in città, hanno festeggiato la tanto attesa promozione.

L’organizzatore Giorgio, un Vigile del Fuoco salentino in servizio a Milano e tifosissimo del Lecce, col suo gruppo Facebook “Salentini lontani ma vicini”, ha riunito tutti i tifosi giallorossi residenti lontano dalla nostra terra, riempendo in poche ore tre locali milanesi, per guardare la partita e gioire del trionfo del Lecce.

“Strano che a Milano, con tanti emigranti salentini che ci vivono, non ci sia un Lecce Club!!!” dice in un post Giorgio, che poi non nasconde che in cantiere un progetto c’è…Forza Lecce, allora, ovunque e comunque!