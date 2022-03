Un abito per festeggiare la Comunione, Pronto Soccorso dei Poveri cerca aiuto per un bambino

È un giorno speciale per tantissimi bambini ma, purtroppo non sempre uguale per tutti. La Prima Comunione è una tappa importante nel percorso di crescita spirituale, e non solo, di un bambino. Ogni famiglia cerca di garantire ai propri figli una giornata indimenticabile ed è spesso motivo di festa, ma non è sempre possibile. È questo il caso di un bambino di 11 anni la cui famiglia non può permettersi di festeggiare come gli altri.

Pronto Soccorso dei Poveri, l’associazione guidata da Tommaso Prima, ha raccolto la richiesta di aiuto di una madre che cerca un abito per il giorno della comunione del proprio figlio. Non si tratta dell’abito monacale, uguale per tutti durante la cerimonia, ma di un modo per festeggiare, per far sentire al piccolo che si tratta di un giorno speciale subito dopo l’evento religioso.

Basta questo piccolo gesto, trovare un abito da indossare in un giorno speciale, per stampare un sorriso sul visto del piccolo di 11 anni che, come i suoi coetanei, merita un giorno di festa. Per aiutare. Per aiutare questa famiglia, è possibile contattare Pronto Soccorso dei Poveri al numero 3469537000.