Battute offensive su persone obese, Pronto Soccorso dei Poveri indignato da Paolo Bonolis

È nota la comicità del conduttore romano Paolo Bonolis, volto iconico della televisione italiana da molti anni. Ma non è andata giù a tutti la sua comicità, alle volte troppo sopra le righe. A decidere di muoversi contro Paolo Bonolis è l’Associazione Pronto Soccorso dei Poveri, in collaborazione con il Comitato Difesa dei diritti delle persone obese, che insieme al proprio legale, l’avvocato Francesco Vergine, stanno valutando se presentare un esposto in Procura.

Oggetto di indignazione da parte delle associazioni sono le battute rivolte ad un concorrente durante una puntata di Avanti un Altro, il popolare programma di Mediaset. Come precisa Tommaso Prima, presidente dell’associazione Pronto Soccorso dei Poveri, da sempre impegnato nel sociale, non sarebbe la prima volta che il conduttore si rivolge a persone obese “con battute offensive e denigratorie, che vanno oltre la mera satira perché offendono migliaia di persone che lottano quotidianamente”.