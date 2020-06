Novità al Vito Fazzi di Lecce: si entrerà al Pronto Soccorso dall’ingresso del DEA

Il Pronto Soccorso dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce non si è mai fermato, anzi. Anche durante la pandemia ha continuato a gestire le emergenze (e non solo). La situazione – quotidianamente difficile per medici, infermieri e operatori sanitari che, ogni giorno, fanno i conti con i pazienti che si presentano – è stata resa ancor più complicata da Coronavirus. Ora, che il peggio sembra essere passato, almeno sul fronte del virus, c’è una novità per i cittadini, gli operatori e tutti coloro che, per necessità, dovranno recarsi al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Vito Fazzi di Lecce.

Da domani, 18 giugno 2020, si accede al PS non più dall’ingresso di Piazza Filippo Muratore, ma dall’accesso del DEA-Vito Fazzi, in viale Giuseppe Moscati, distante circa 100 metri dal consueto ingresso.

A comunicare la disposizione è stata la Asl di Lecce, in una nota ufficiale.