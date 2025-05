Daspo cinofilo per i maltrattatori di animali, la proposta di Agriambiente Lecce

Nella giornata di ieri, il Coordinatore delle Guardie Zoofile di Agriambiente Lecce, nonché Delegato Regionale Agriambiente Ets Antonio Russo, ha inoltrato all’indirizzo della Regione Puglia una proposta di applicazione, del Daspo Cinofilo, anche in Puglia.

Di fatto – scrive Russo- il Piemonte sarà la prima Regione a adottare il daspo cinofilo: nascerà così una blacklist dei maltrattatori di animali consultabile da operatori autorizzati tramite il Sinac, ed il sistema impedirà a chi ha precedenti di prendere altri animali.

Pioniera è la città di Nichelino e il suo assessore che spiega, come non vi fosse un provvedimento che andasse a colpire la responsabilità umana, e che ora finalmente possiamo interrompere la catena di violenza”.

Lunedì 19 maggio nel corso di un tavolo tecnico in Regione Piemonte, è stato messo a punto il sistema per creare una blacklist dei maltrattatori di animali, che è già realtà.

Attraverso una sezione dedicata all’interno del Sinac (Sistema Informativo Nazionale per l’Anagrafe Canina) gli addetti al settore potranno consultare in tempo reale la presenza di eventuali segnalazioni di maltrattamento animale. L’interfaccia sarà consultabile da tutti gli operatori autorizzati: veterinari, Forze dell’ordine, enti preposti, e anche proprietari di allevamenti.

Sarebbe auspicabile pensare al ‘daspo cinofilo’ e la ‘black list’ dove verranno riportati i nomi di chi maltratta animali che dovrebbe diventare nazionale per essere davvero efficace.

La legge 281 del 1991 prevede già che chi è condannato per maltrattamento non possa più detenere animali. Ciò che mancava era un sistema operativo e consultabile dagli addetti ai lavori attraverso cui possano controllare se la persona che sta andando a richiedere un cane, in adozione o in un allevamento certificato, abbia i requisiti per farlo.

Come funziona la blacklist dei maltrattatori di animali

La blacklist è un sistema ufficiale, centralizzato e consultabile, che costituirà un punto di svolta per canili, allevatori e associazioni.

I professionisti che vi lavorano potranno verificare se l’affidamento di un animale può avvenire in condizioni di sicurezza e rispetto: “per chi abilitato sarà possibile inserire i dati e il codice fiscale della persona che intende adottare un cane, da lì si aprirà una schermata in cui sono segnalare eventuali sanzioni amministrative, aggressioni a persone, controlli di protezione animale, se si tratta di un detentore di animale aggressore, se è in atto una confisca, etc.

“Questo sarebbe un passo avanti e concreto anche per la Regione Puglia”, dice Russo.

All’incontro avvenuto in Regione Piemonte hanno partecipato l’assessore ai Diritti degli animali della città di Nichelino, e il responsabile Diritti degli animali della Regione Piemonte, ed insieme, hanno messo a punto il nuovo sistema, anche grazie alla recente introduzione dell’Anagrafe canina nazionale che ha permesso di superare le criticità delle anagrafi regionali che non comunicavano tra di loro.

“Da oggi – quindi – se sei un maltrattatore seriale hai un’inibizione dall’adottare, finalmente si può fare qualcosa per impedire a chi maltratta gli animali di prenderne altri, e sarebbe uno strumento ufficiale.

Una rivoluzione del benessere animale che potrebbe vedere la regione Puglia tra le capofila del ‘Daspo cinofilo’, visione che si espande, diventando patrimonio collettivo in Piemonte e modello per il resto del paese, dove invece si preparano blacklist di razze canine giudicate pericolose.

Partendo da Nichelino spero – scrive Russo- di aver trovato una grande risposta, poiché nella vita di tutti i giorni mi scontro con problemi quotidiani legati all’ignoranza, alla mancanza di cultura cinofila, ed alla mancanza di consapevolezza.

Tutte queste cose mi hanno fatto pensare a qualcosa che potesse dare risposte agli animali, perché sono sempre loro la parte lesa, e visto non vi fosse un provvedimento che andasse a colpire la responsabilità umana, finalmente con il daspo cinofilo possiamo farlo, e interrompere la catena di violenza”.