Soccorso tecnico d’urgenza a rischio, i Vigili del Fuoco scendono in piazza

Nella mattinata di oggi, mercoledì 15 febbraio i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, che aderiscono al Sindacato Autonomo Co.Na.Po. e CGIL VVF sono scesi in piazza, nei pressi di Viale Grassi, sede del Corpo, per protestare contro l’Amministrazione in merito a due importanti problematiche che stanno mettendo a rischio il Soccorso Tecnico Urgente nella Provincia.

Il primo punto riguarda la dislocazione irrazionale del personale operativo nelle sedi provinciali che obbliga quotidianamente personale operativo a spostamenti di sede ai fini della copertura del servizio, con ricadute negative sul soccorso tecnico urgente e sulle condizioni lavorative dei vigili del fuoco.

Il secondo riguarda la scelta azzardata di trasferire la Sala Operativa dalla sede di viale Grassi a quella provvisoria di via Monteroni presso il ‘plesso dell’ ex IPM, fuori dall’abitato di Lecce, senza che ci sia una reale programmazione delle nuove procedure operative da adottare e quindi senza uno studio di fattibilità, un indebolimento organizzativo che riguarda in generale tutta la procedura di trasferimento del Comando Provinciale, senza che sia stato redatto uno studio di fattibilità e nonostante siano facilmente ipotizzabili punti di caduta che metteranno in serio pericolo il Soccorso in provincia.