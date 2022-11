Aci Lecce con gli “Angeli di Quartiere”, nella giornata mondiale delle vittime della strada. Siglato un protocollo

È stata scelta una data significativa, quella di ieri, per suggellare un percorso comune nella difficile battaglia contro l’incidentalità stradale individuato dall’Automobile Club Lecce insieme all’associazione “Angeli di Quartiere” che, in occasione della Giornata Mondiale in ricordo delle vittime della strada 2022, fissata il 20 novembre prossimo, ha firmato un protocollo d’intesa presso la sede dell’Ente.

“Tra le più importanti attività dell’Aci rientrano le iniziative in materia di sicurezza e di educazione stradale – ha dichiarato il presidente dell’Automobile Club Lecce, Francesco Saverio Sticchi Damiani – e grande è l’impegno di risorse dell’Ente in un contesto di solida collaborazione tra i Ministeri dell’Infrastruttura e della Mobilità sostenibile, della Salute, dell’Interno e dell’Istruzione. L’attuazione dei progetti avviene in maniera capillare raggiungendo tutte le province italiane grazie anche ad una fitta rete di Delegazioni ACI presenti sul territorio. Per questo è fondamentale il ruolo interlocutorio e propositivo dell’Automobile Club Lecce. Con gli Angeli di Quartiere intraprenderemo nuovi piani di azione per il coinvolgimento e la sensibilizzazione degli utenti della strada”.

I dati in Provincia di Lecce

Nel 2021, sulle strade di Lecce e Provincia, si sono registrati 1.722 incidenti con lesioni a persone, che hanno causato 50 decessi e 2556 feriti. Ogni giorno, in media, 4,7 incidenti, e 7 feriti, ricordando che la circolazione dei veicoli era comunque limitata per il perdurare della pandemia. “È una data importante – dichiara Tonia Erriquez, responsabile dell’associazione Angeli di Quartiere – perché grazie al dialogo intrapreso da tempo con Francesco Sticchi Damiani e con Francesca Napolitano, questo protocollo d’intesa siglato con Aci Lecce vedrà la nostra associazione impegnata anche in progettualità sul fronte della sensibilizzazione alla sicurezza stradale attraverso il Progetto 167 Different”.

“Come responsabile del Progetto 167Different di Angeli di Quartiere esprimo grande soddisfazione per il protocollo d’intesa siglato con ACI Lecce – ha dichiarato la referente dell’Associazione per la sicurezza stradale Tiziana Montinari– grazie al quale abbiamo tracciato le basi per importanti attività future congiunte, nel solco della sensibilizzazione delle giovani generazioni alla sicurezza stradale e ad una guida sempre più consapevole”.