Pnrr, Cis e altre risorse. La Provincia di Lecce firma il protocollo d’intesa con Università del Salento, Cgil, Cisl e Uil

Pnrr, Cis e altre risorse per lo sviluppo del Salento. La Provincia di Lecce attiva un coordinamento territoriale e firma con Università degli Studi, Cgil, Cisl e Uil il Protocollo d’intesa per la governance strategica dei programmi finanziari a cui il territorio si affida per il suo rilancio in termini di sviluppo e occupazione. La sottoscrizione del protocollo è avvenuta nella sala conferenze di Palazzo Adorno a Lecce, alla presenza del presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, del rettore di UniSalento Fabio Pollice, della segretaria provinciale della Cgil Valentina Fragassi, della segretaria provinciale della Cisl Ada Chirizzi e del segretario provinciale della Uil Salvatore Giannetto. I dettagli del Protocollo sono stati illustrati da Robero Serra, dirigente del Servizio Governance strategica e del Pnrr e della Pianificazione territoriale della Provincia di Lecce.

“Per Cgil, Cisl e Uil – hanno affermato i segretari provinciali Fragassi, Chirizzi e Giannetto – non ci può essere crescita del territorio senza lo sviluppo di buon lavoro svolto in sicurezza, senza benessere sociale e senza inclusione. La partecipazione delle organizzazioni sindacali alla programmazione, alla co-progettazione territoriale e all’implementazione delle azioni finanziate e realizzate dagli enti territoriali chiamati ad attuare gli interventi del Pnrr e del Cis, sarà mirata al concreto e reale monitoraggio dell’impatto delle misure sull’occupazione, alla qualità del lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro e al rispetto dei contratti nazionali di lavoro e non certo di quelli pirata”.

Università, sindacati e Provincia di Lecce si sarebbero già dovuti incontrare per la sottoscrizione del protocollo d’intesa sulla governance dello Sviluppo Territoriale di Area Vasta in ordine ai fondi assegnati dal Pnrr. Del resto il Protocollo Nazionale sul Pnrr per il confronto e la partecipazione, sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2021 e il successivo Protocollo Regionale avevano trovato una cornice ben definita nel quadro cooperativo a livello provinciale. La sottoscrizione del Cis, il Contratto Istituzionale di Sviluppo, uno strumento innovativo e strategico che sarà sottoscritto domani a Brindisi dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna e che sosterrà la vocazione turistica del Salento, ha fatto sì che il protocollo di governance strategica della Provincia di Lecce fosse ancora più ampio e più strutturato.

“Occupazione stabile, qualità e sicurezza del lavoro, rispetto dei contratti nazionali: per la messa a terra del Pnrr e del Cis. I sindacati mettono a disposizione del territorio una visione strategica di coordinamento dei progetti” – dicono all’unisono Fragassi, Chirizzi e Giannetto. “Sul Pnrr tanto si è detto e tanto si dovrà fare. Riguardo al Cis vogliamo ribadire che l’auspicio vero è che finanzi interventi integrati in grado di fungere da moltiplicatore dell’efficacia dei singoli investimenti”.

Obiettivo dell’intesa sottoscritta è quello dell’impiego dei fondi in progetti capaci di ridisegnare un Salento più competitivo e al tempo stesso più coeso attuando un sistema di autentica condivisione sul territorio delle finalità del Pnrr, del Cis e di tutti gli altri strumenti finanziari impiegati: Piano Nazionale per gli investimenti complementari, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, programmazione nazionale e regionale dei Fondi strutturali e di investimento europeo.