Pubblicata la graduatoria definitiva per gli alloggi ERP: 571 ammessi su 675 domande. L’elenco

Erano state 675 le domande avanzate al Comune di Lecce per un alloggio popolare e oggi è stata resa nota la graduatoria definitiva che vede ammesse 571 richieste.

104 gli esclusi che non potranno contare su alloggi ERP.

La graduatoria definitiva relativa al bando di concorso 1/2016, è stata pubblicata oggi, 8 aprile, dal dirigente del settore “Welfare, casa e pubblica istruzione” del Comune di Lecce.

Abusivi e nuova graduatoria

La graduatoria delle domande degli aspiranti all’assegnazione degli alloggi ERP in affitto, era stata sospesa nell’autunno del 2017 per la necessità di procedere al riesame della graduatoria provvisoria secondo i requisiti di accesso alla stessa.

Nel mese di settembre era stata incaricata una società che ha, poi, provveduto alla segnalazione dei nominativi degli occupanti abusivi che non risultavano in possesso dei requisiti richiesti per alloggi ERP.

Nel dicembre del 2017 si era, così, provveduto a rettificare ed integrare la graduatoria provvisoria.

Il sorteggio

Il 15 aprile alle ore 9.00, nella sala Open Space del Comune di Lecce, in via Rubichi, si procederà al sorteggio per inserire nella graduatoria definitiva i richiedenti che hanno riportato parità di punteggio.

Il sorteggio si è reso necessario per la presenza di numerosi concorrenti con parità di punteggio.

Per consultare la graduatoria definitiva clicca qui.