Prenderà il via oggi, mercoledì 4 giugno alle ore 17.30, presso la Biblioteca Acchiappalibri di Lecce, il primo appuntamento di “DonnaAttiva”. Si tratta dell’incontro inaugurale del percorso “Puglia Donna Partecipa”, un progetto ambizioso realizzato dall’Associazione Mamma Sira nell’ambito del bando regionale “PUNTI CARDINALI FOR WORK. PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO”.

L’iniziativa rientra pienamente nelle attività di animazione territoriale e ascolto partecipato dedicate all’empowerment femminile. Nasce con il chiaro obiettivo di creare spazi di confronto, orientamento e attivazione concreta rivolti alle donne del territorio salentino.

Il Programma di “Puglia Donna Partecipa”

Il progetto prevede un ciclo di quattro incontri pensati per favorire l’inclusione, la crescita personale e la consapevolezza professionale. Attraverso metodologie partecipative, testimonianze, letture condivise e strumenti di orientamento, il percorso mette al centro il valore delle competenze femminili — comprese quelle spesso invisibili o non certificate — puntando a rafforzare le reti relazionali e a creare nuove opportunità di partecipazione sociale e lavorativa.

Il Primo Incontro: Autonarrazione e Competenze Trasversali

Il focus del primo appuntamento sarà dedicato a tre pilastri fondamentali:

Autonarrazione e racconto di sé;

e racconto di sé; Consapevolezza personale ;

; Riconoscimento delle competenze trasversali (soft skills).

Le partecipanti saranno accompagnate in un percorso volto a riconoscere capacità, esperienze e risorse personali spesso non valorizzate, ma che si rivelano fondamentali nei percorsi di vita e di lavoro.

Ospiti e Testimonianze dell’Evento a Lecce

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Andrea Guido (Assessore alle Politiche del Lavoro e alle Pari opportunità del Comune di Lecce) e di Valeria Dell’Anna (Responsabile della Biblioteca L’Acchiappalibri).

L’appuntamento, moderato dalla giornalista Rosaria Bianco, vedrà il contributo di due professioniste che condivideranno le loro storie di ispirazione e radicamento sul territorio:

Valentina D’Andrea: Scenografa, illustratrice e artista dal percorso trasversale che unisce teatro, arti visive e narrazione.

Scenografa, illustratrice e artista dal percorso trasversale che unisce teatro, arti visive e narrazione. Federica Sgrazutti: Professionista della comunicazione specializzata in hospitality ed enogastronomia, che dopo il trasferimento da Milano a Lecce ha reinventato la sua carriera legandola allo storytelling e alla valorizzazione territoriale.

A seguire, lo spazio “Libri che aprono strade”, a cura della Biblioteca L’Acchiappalibri: un momento di lettura e condivisione di testi selezionati per offrire ulteriori spunti di riflessione personale e collettiva attraverso lo sguardo della letteratura.