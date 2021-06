Covid, dati in calo per la Puglia: ipotesi zona bianca per metà giugno

Il passaggio della Puglia in zona bianca potrebbe scattare a metà giugno. A parlare, infatti, sono i dati che riportano ancora una volta un leggero miglioramento rispetto a quelli di una settimana fa. Primo su tutti è l’indice Rt nazionale ancora in discesa, dallo 0,72% di Venerdì scorso si è passati allo 0,68% di oggi. A certificarlo è la cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute che ha diramato i dati odierni sull’andamento dei contagi totali giornalieri.

La zona bianca già in vigore

Dopo il passaggio in zona bianca, già avvenuto lo scorso 31 Maggio per le regioni italiane del Friuli-Venezia Giulia, del Molise e della Sardegna, il cambiamento di colore nella zona a minori restrizioni è previsto da lunedì 7 giugno, anche per altre quattro regioni, tra cui la Liguria, il Veneto, l’Umbria e l’Abruzzo, che nelle scorse settimane hanno registrato un’incidenza di contagi inferiore ai cinquanta tamponi positivi ogni centomila abitanti.

Per il 21 Giugno era prevista inizialmente la possibilità per regioni come la Puglia, la Lombardia, il Lazio, il Piemonte e l’Emilia-Romagna insieme alla provincia autonoma di Trento, di passare nella fascia bianca, ma i dati che in queste ultime tre settimane sono stati monitorati dalla protezione civile e l’Istituto Superiore di sanità, ha portato l’ipotesi di poter anticipare il tutto di una settimana.

Nella nostra regione infatti, insieme al rallentamento dell’occupazione delle terapie intensive, sceso al 10% in un’analisi di tre giorni fa, è stato registrato un ulteriore abbassamento di un altro dei dati più importanti, quello che riguarda cioè l’incidenza dei contagi, che da 47 della scorsa settimana è passato ai 32 attuali positivi ogni centomila abitanti.

Le regole per le attività

Solo per la Val d’Aosta rimane la data stabilita del passaggio in fascia bianca per il 21 Giugno (ma sembra che l’ipotesi sia quello di un ulteriore posticipo al 28), quando ci sarà anche l’abolizione del coprifuoco previsto per tutta la penisola. Nel frattempo dalla settimana prossima, sempre quest’ultimo slitterà dalle ore undici attuali alla mezzanotte.

Con la possibile anticipazione del passaggio in zona bianca dal 14 Giugno, inoltre, ci potrà essere anche il cambiamento delle restrizioni a carico delle attività produttive.

Nessuna limitazione per quanto riguarda i tavoli all’aperto e la possibilità di poter pranzare o cenare anche al chiuso con un numero massimo di sei persone per ogni tavolo, anziché di otto come chiesto dalle regioni, per quanto riguarda le attività di ristorazione. È possibile anche la riapertura graduale delle piscine al chiuso, dei centri termali e quelli benesseri, gli eventi sportivi aperti al pubblico in impianti al chiuso e all’aperto.

Le regioni sono in queste ore al tavolo di discussione con il governo su tutti i possibili punti in programma, ma al momento prevale ancora una linea generale di cautela e precauzione.