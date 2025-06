Partite  le operazioni di pulizia e manutenzione nella zona di Baia Verde

Il Comune di Gallipoli, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, ha avviato in questi giorni un importante intervento di dragaggio e pulizia del canale nella zona di Baia Verde. Un’azione necessaria per migliorare il deflusso delle acque piovane, prevenendo il rischio di allagamenti e garantendo al contempo il decoro urbano in vista della stagione estiva. Oltre al dragaggio, sono in corso interventi di manutenzione e cura del verde: potatura delle aiuole, taglio dell’erba, sistemazione degli oleandri e operazioni di pulizia generale dell’area.

“Questi lavori rientrano in un programma più ampio di interventi sul territorio, con l’obiettivo di coniugare decoro urbano e salvaguardia ambientale – dichiara Rossana Nicoletti, consigliera comunale con delega all’Ambiente. Baia Verde è uno dei luoghi simbolo dell’estate gallipolina, ma è anche una zona fragile che va tutelata con attenzione. La pulizia del canale è fondamentale per prevenire criticità idrauliche e garantire una migliore fruibilità dello spazio pubblico. L’amministrazione comunale continua a investire con costanza nella cura del territorio, promuovendo azioni concrete e coordinate con gli enti preposti per migliorare la qualità della vita di residenti e visitatori”.