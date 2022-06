Anche Lecce e il Salento protagonisti di “Punti di Vista”, il nuovo talk show di Kevin Dellino.

Anche Lecce e il Salento saranno protagonisti del salotto televisivo che verrà trasmesso a partire da oggi in diretta nazionale su Go-Tv – canale 68 del digitale terrestre – rete televisiva diretta da Riccardo Scarlato.

Il format, dal titolo “Punti di Vista”, sarà condotto e curato da Kevin Dellino e affronterà temi di attualità e gossip.

A offrire il proprio punto di vista celebrità, esponenti del mondo dello sport, della politica e giornalisti che saranno chiamati, anche in collegamento, ad argomentare su storie vere.

Ad animare le dinamiche del dibattito contribuirà l’accurata selezione di opinionisti che, a ogni tema discusso, manifesteranno idee divergenti, così da favorire il confronto e solleticare il senso critico dei telespettatori. Gli argomenti saranno approfonditi con l’ausilio di servizi esclusivi e di collegamenti con inviati nelle varie regioni del Bel Paese.

Il conduttore, si è detto entusiasta del progetto e ha affermato: “Per me è una grande chance, mi riprometto di sfruttarla facendo informazione con senso etico e un pizzico di leggerezza. Oltre ad un ritorno in tv, ‘Punti di Vista’ costituisce per me il debutto in prima serata, per di più in diretta nazionale. Sto lavorando per essere all’altezza del ruolo e delle aspettative di chi me l’ha affidato e mi sto impegnando per offrire contenuti coinvolgenti, di spessore e che strizzino l’occhio al sano intrattenimento. Gli imprevisti non mancheranno, ma so già che per affrontarli farò ricorso alle mie armi migliori: professionalità e autoironia”.