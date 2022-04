Porto Cesareo, individuati due punti di sbarco temporanei in attesa della ristrutturazione del vecchio approdo

La Capitaneria di porto di Gallipoli, con Ordinanza n. 44 del 12.04.2022, ha individuato due punti di sbarco temporanei, in accordo con l’Amministrazione Comunale di Porto Cesareo e con l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, fino a che il luogo di attracco non verrà terminato e dotato di ogni accorgimento necessario per garantire il rispetto della normativa igienico-sanitaria e di sicurezza della navigazione.

Il tutto si è reso necessario per facilitare le attività degli operatori del mare e assicurare il regolare svolgimento delle operazioni connesse all’attività di pesca fino al completamento della ristrutturazione del vecchio approdo da parte del Comune.

In particolare, è stata individuato un tratto di banchina di Ponente, immediatamente prospicente al punto di sbarco esistente di Piazza Berlinguer, per le operazioni di sbarco del pescato. Resta invece confermata la banchina di Levante per le operazioni di sbarco di tonno rosso e pesce spada.

Questa disciplina provvisoria, in accordo con le disposizioni dettate dal Servizio Veterinario di “Via Miglietta”, consente esclusivamente lo sbarco dei prodotti della pesca per il successivo imbarco e trasporto su mezzi e le banchine indicate nel provvedimento dovranno essere occupate per il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni.

Inoltre, all’Amministrazione Comunale di Porto Cesareo è demandato l’onere di predisporre tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività di sbarco del pescato, ed a interdire l’accesso di soggetti non autorizzati durante le predette operazioni.

Il provvedimento fornisce quindi una soluzione temporanea alle problematiche rappresentate dai pescatori nei giorni scorsi, in attesa di realizzare gli adeguamenti strutturali del punto di sbarco definitivo.