“Qua La Mano” contro ogni forma di violenza, tutto pronto per il progetto di sensibilizzazione

Sono ancora tante, troppe, le donne che subiscono violenza, in varie occasioni ed in vari contesti. È quasi tutto pronto per il progetto “Qua la Mano”, lanciato dall’Associazione Anna e Valter da sempre impegnata nel sociale. Nel mese di settembre partirà un progetto Antiviolenza per sensibilizzare e prevenire la violenza sulle donne, lottare contro il bullismo e il cyberbullismo.

L’iniziativa è promossa dalla Provincia di Lecce, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Regione Puglia, Comune di Lecce, Coni e tanti altri, tutti protagonisti attivi del percorso di sensibilizzazione che partirà il 15 settembre e terminerà il 30 giugno 2023. Il progetto, inoltre, si avvarrà dell’adesione delle maggiori federazioni sportive regionali come Figc, Fip, Fipav, Coni e Fidal.

Obiettivo del progetto è quello di portare avanti l’opera di sensibilizzazione all’interno delle scuole e nei comuni del territorio per cercare di contribuire attivamente al contrasto alla violenza di ogni genere e di ogni forma.

“Consapevole della necessità che le istituzioni e le associazioni agiscano in sinergia per la prevenzione ed il contrasto ad ogni forma di violenza, mettendo in campo le proprie professionalità e competenze specifiche – ha dichiarato la direttrice del penitenziario di Lecce Maria Teresa Susca – ringrazio Alfredo Fiorentino e l’associazione Anna e Valter per aver voluto coinvolgere nell’interessante progetto l’istituto penitenziario di Lecce. Un ringraziamento anche al sostituto commissario Fernando Miglietta sempre sensibile ed attento ad iniziative volte a promuovere la solidarietà ed il cambiamento culturale”.