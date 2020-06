Un quadro per la piccola Sofia malata di tumore: un artista salentino donerà il ricavato a papà Giuseppe

Il Salento non è nuovo a gesti di solidarietà per tutti i salentini che ne hanno bisogno ed anche la storia della piccola Sofia non ha lasciato indifferenza dietro di sé. È stato papà Giuseppe a lanciare l’appello al Salento, la sua terra di origine, per cercare i fondi necessari a pagare le cure alla sua piccolina alla quale, negli scorsi mesi, è stato diagnosticato un tumore all’addome, un neuroblastoma.

Un appello disperato ai suoi conterranei che è stato subito raccolto. A leggere sulle pagine di Leccenews24 della piccola Sofia è stato anche Francesco Cezza, un leccese che della sua passione ha fatto il suo mestiere: la pittura. Per raccogliere fondi da donare alla famiglia della piccola Sofia, il pittore salentino ha deciso di mettere in vendita uno dei suoi quadri e donare il ricavato interamente a papà Giuseppe ed alla sua famiglia che in questo momento sta lottando tra mille difficoltà.

“Vassoio con frutta” è l’olio su tela realizzato dall’artista salentino apprezzato non solo sul territorio italiano ma anche dalla critica internazionale, esponendo le sue opere alla Dog House Gallery di New York dove ha ottenuto numerosi riscontri. Il quadro di 120×95 serve a trovare i soldi per la piccola Sofia, che adesso sta combattendo una dura lotta in Spagna, dove vive insieme alla mamma originaria del posto e al papà originario di Corigliano d’Otranto.

L’incasso ricavato dall’acquisto sarà depositato interamente su gofundme dove papà Giuseppe ha organizzato la raccolta fondi per la sua bambina. Un gesto di solidarietà, un gesto concreto per far sentire che il Salento c’è e risponde quando c’è bisogno.

Punto di contatto: 3294513070