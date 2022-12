Luci sugli alberi di Natale, attenzione a quali scegliere: aumento dei consumi e rischi per la sicurezza

Sarà un Natale diverso, all’insegna di una crisi energetica che sta consumando i portafogli di tantissimi italiani. I rincari in bolletta si fanno sentire e quest’anno più che mai bisogna fare attenzione ai costi dei consumi anche quando si scelgono gli addobbi di Natale come le tipiche luci colorate che creano la magica atmosfera delle festività. A mettere in guardia i consumatori su costi dei consumi e pericoli legati alla scelta degli addobbi è Aduc, l’Associazione per i diritti degli Utenti e Consumatori.

Il primo elemento da tenere in considerazione, avverte Aduc, è proprio il costo dei consumi. Anche se si tratta di luci a basso voltaggio, che dovrebbero consumare molto poco, l’incremento dei costi dell’energia fanno sì che il consumo aggiunto in bolletta non sia trascurabile. Se si sceglie di usare in maniera parsimoniosa le luci degli addobbi, secondo l’associazione, il risparmio in bolletta potrebbe essere di circa 50 euro.

Ma non solo i consumi richiedono attenzione. Infatti, se le catene luminose non hanno il marchio di Conformità Europea (CE) possono essere pericolose. Infatti, Aduc richiama l’attenzione sul rischio scosse, soprattutto per bambini e animali domestici. Un altro rischio concreto, inoltre, è quella di incendi, causati da surriscaldamento delle luci che possono infiammare gli alberi di Natale in condizioni di assenza di controllo, per esempio quando le luci sono lasciate accese durante la notte.

La logica è la stessa delle spie dei vari elettrodomestici che, se vogliamo risparmiare in un anno qualche centinaio di euro, è bene far sì che non consumino e staccare la spina sempre quando non si usa il tv, il microonde, la lavatrice, il computer, il riscaldamento/condizionatore (entrato ultimamente in auge per i costi più contenuti rispetto al classico gas/metano), etc.