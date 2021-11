“Questo non è amore”, contro la violenza di genere al via la campagna di sensibilizzazione della Polizia

Dal 2016 la campagna di informazione e sensibilizzazione “Questo non è amore” costituisce un importante punto di riferimento delle strategie di carattere preventivo sviluppate dalla Polizia di Stato in tema di violenza di genere, grazie alle modalità di approccio attento verso l’utente previsto per l’iniziativa e che generalmente è individuato nell’adolescente che rappresenta la fascia sensibile per eccellenza e allo stesso tempo quella che sta apprendendo dalla società e dalla scuola il senso civico ed i valori che plasmeranno il cittadino del domani e dunque la società tutta.

Nel quadro dell’iniziativa permanente della Polizia contro la violenza di genere “Questo non è amore”, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha pubblicato per la più ampia divulgazione un opuscolo che affronta il tema della violenza di genere indicando le articolazioni della Polizia di Stato specialiste del settore al fine di poter prevenire e contrastare i delitti di violenza contro le donne dando nel contempo indicazioni utili per riconoscere da subito i segnali di un rapporto pericoloso e come comportarsi.

L’opuscolo verrà distribuito, per la Questura di Lecce, nell’ambito delle iniziative connesse agli incontri con gli studenti delle Scuole di Lecce e provincia di 1° e 2° grado.

Oltre al primo appuntamento organizzato a Leverano, sabato 20 novembre scorso, all’interno del Teatro Comunale, dove gli operatori della Polizia di Stato sono stati presenti con un importante contributo professionale alla iniziativa promossa dall’Associazione culturale “Impegno per Leverano”, domani, 25 novembre 2021, Giornata nazionale per l’eliminazione delle violenze contro le donne”, la Polizia di Stato e il Camper “Questo non è amore” saranno presso l’Istituto Scolastico “Ascanio Grandi” di Lecce.

Gli alunni seguiranno il seminario tenuto dagli specialisti della Polizia di Stato nelle violenze di genere e sulla normativa più recente per il contrasto dei delitti in questione racchiusa nel testo denominato “Codice Rosso”

Il camper simboleggia la vicinanza a tutte le donne e alle cosiddette fasce deboli e a tutti coloro che per mancanza di mezzi non possono raggiungere gli uffici della Polizia di Stato. Verrà distribuita la brochure “Questo non è amore”.

Iniziative analoghe si svolgeranno prossimamente presso le scuole primarie di 1° e 2° grado anche in provincia.