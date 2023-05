A Nardò al via la raccolta di beni di prima necessità per i territori colpiti dall’alluvione

Al via a Nardò la raccolta di beni di prima necessità e di strumenti utili contro l’acqua e il fango della Romagna.

L’amministrazione comunale, con il supporto dell’associazione Sol.Id onlus, sta facendo da collettore della raccolta di materiale che sarà inviato nei prossimi giorni nei territori colpiti dall’alluvione.

Ogni giorno, sino a venerdì 26 maggio, dalle ore 17:30 alle 19:30 i volontari del punto di raccolta di via Duca degli Abruzzi n. 68 selezioneranno e predisporranno per l’invio scopettoni, scope, stivali di gomma, impermeabili, guanti, cibo in scatola e alimenti a lunga conservazione, prodotti per la cura e l’igiene della persona, prodotti per l’infanzia. Sarà l’associazione Sol.Id onlus a consegnare in Romagna quanto raccolto.

“In Romagna – spiega il consigliere comunale Pierpaolo Giuri – si contano ancora, a distanza di giorni, paesi e campagne allagati, con abitazioni e aziende in grossa difficoltà. Persistono difficoltà nello smaltimento dell’acqua e del fango, nonostante l’impegno dei volontari e della protezione civile. Ci sono, peraltro, borghi isolati, che necessitano di supporto materiale di ogni genere di cose. Senza dimenticare che le previsioni meteo per i prossimi giorni non lasciano sereni. Pensiamo che la città di Nardò possa fare la propria parte, come ha sempre fatto sul fronte della solidarietà”.