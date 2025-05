Il Comune risponde alle esigenze dei commercianti, a Gallipoli nuova raccolta cartone su Corso Roma

Continua l’attività della Pattuglia Ambiente del Comune di Gallipoli, un presidio costante sul territorio nato non solo con finalità di controllo, ma soprattutto con l’obiettivo di promuovere comportamenti virtuosi, accompagnare cittadini e attività economiche nel corretto conferimento dei rifiuti e favorire soluzioni condivise per il decoro urbano.

Nei giorni scorsi, durante un’ispezione su Corso Roma, si è rilevata l’abituale esposizione anticipata dei cartoni da parte di numerose utenze non domestiche, in contrasto con gli orari previsti dal calendario comunale per la raccolta. A seguito di un confronto diretto con gli esercenti della zona, è emersa la necessità di rafforzare il servizio, soprattutto in vista del periodo estivo, quando l’attività commerciale si intensifica e la produzione di imballaggi aumenta sensibilmente.

“L’ambiente non si tutela solo con le multe, ma con la presenza attiva, l’ascolto e la capacità di costruire soluzioni concrete insieme ai cittadini e agli operatori economici”, spiega la consigliera delegata all’ambiente Rossana Nicoletti. “Per questo abbiamo incontrato i commercianti, in particolare quelli del settore abbigliamento e del retail, che con grande senso di responsabilità hanno sollevato una questione reale legata alla gestione dei cartoni. Da questo confronto è nata una proposta che abbiamo subito accolto”.

A partire dalla prossima settimana, verrà introdotto in via sperimentale un secondo passaggio settimanale per la raccolta del cartone il martedì pomeriggio, in aggiunta a quello già previsto il venerdì. Il potenziamento sarà attivo fino al 31 dicembre 2025 e sarà realizzato senza ulteriori costi per i contribuenti, grazie a una rimodulazione intelligente delle risorse già disponibili.

“È un gesto concreto che dimostra come sia possibile e necessario costruire una relazione di fiducia tra istituzioni e territorio. La nostra amministrazione crede in una visione partecipata della gestione urbana, dove chi amministra non si limita a dare ordini ma si mette in ascolto, costruisce ponti, cerca soluzioni. Questo intervento non è un’eccezione ma un metodo: la bellezza di una città si costruisce ogni giorno, insieme”, conclude Nicoletti.

L’Amministrazione invita tutti gli operatori del settore commerciale a rispettare le nuove modalità e a continuare a collaborare attivamente per mantenere Gallipoli pulita, accogliente e all’altezza della sua vocazione turistica. Le attività della Pattuglia Ambiente proseguiranno nei prossimi mesi con nuovi interventi, sopralluoghi mirati e momenti di confronto, a testimonianza di un impegno quotidiano per la cura della città.

Aggiunge Silvio Cataldi, presidente della Commissione Ambiente: “Cerchiamo col nostro impegno di smussare le difficoltà a volte legate a un calendario ereditato al fine di venire incontro alle reali esigenze delle utenze non domestiche e domestiche”.