La solidarietà torna protagonista a Racale, parte la “Raccolta del materiale didattico”

La solidarietà torna protagonista a Racale. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, il Comitato Genitori Racale, la Pro Loco Torre Suda Racale e Radio Skylab, lancia la nuova edizione della “Raccolta del materiale didattico“.

Un’iniziativa benefica che mira a sostenere concretamente le famiglie più in difficoltà del territorio, garantendo che ogni studente possa affrontare l’anno scolastico con gli strumenti necessari. L’obiettivo è raccogliere penne, matite, quaderni e ogni altro tipo di materiale scolastico, per donarlo a chi ne ha più bisogno. Le famiglie beneficiarie saranno individuate con cura dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Racale, assicurando che l’aiuto arrivi a chi si trova realmente in una situazione di necessità.

La raccolta si svolgerà in quattro giornate nel mese di settembre: il 2-3-4-6 Settembre, dalle 17:00 alle 20:00

I punti di raccolta sono due attività commerciali che hanno aderito a questa nobile causa: Kasamika, in via Addis Abeba e Shopping Star, in via Ugento

Chiunque desideri contribuire può recarsi in questi negozi e lasciare il proprio materiale didattico, che sia nuovo o in ottime condizioni. Ogni piccolo gesto può fare una grande differenza nella vita di uno studente e della sua famiglia.

L’iniziativa, coordinata da Matteo Stamerra (contattabile al 334-1023613), rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra istituzioni e associazioni possa creare un impatto positivo e tangibile sulla comunità. È un’occasione per Racale di mostrare ancora una volta il suo grande cuore e il suo forte senso di comunità.