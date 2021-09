“Scuola Amica”, Salento Rinasce raccoglie materiale scolastico per le famiglie in difficoltà

Con l’imminente ritorno tra i banchi di scuola, tornano anche le iniziative solidali dell’associazione I.S.R. Salento Rinasce, da anni impegnata nel leccese a sostegno delle persone maggiormente bisognose. “Scuola Amica“, questa la denominazione dell’ultima campagna dell’associazione guidata da Raffaele Longo che, a pochi giorni dal rientro in aula degli studenti, si propone di raccogliere materiale scolastico per supportare le famiglie in difficoltà.

Stando ai dati forniti dall’Istat, i contraccolpi economici della pandemia hanno determinato un peggioramento delle condizioni di vita di migliaia di famiglie. E un aumento significativo della povertà assoluta in tutta la nazione – nel Mezzogiorno con percentuali più elevate – con l’inversione della tendenza a un generale miglioramento delle condizioni famigliari registrato nel 2019 e il raggiungimento di picchi di povertà assoluta che non si toccavano dal lontano 2005.

A risentirne, stando a quanto riportato dall’Istat, sono prevedibilmente i nuclei familiari che vantano più componenti, tra cui figli alle prese con gli studi. Per questo, l’associazione Salento Rinasce raccoglie penne, diari o agende, quaderni, colori, zaini e materiale di cartolibreria che possa alleviare le difficoltà in cui versano migliaia di famiglie nel leccese e contribuire al buon inizio di un anno scolastico su cui si ripongono molte aspettative, per il rientro in presenza degli studenti.

Per contribuire alla raccolta chiamare il 3275855754.