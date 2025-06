A Nardò, al via tre turni per il servizio di raccolta dei pannoloni

A Nardò sono tre e non più due, i turni settimanali di ritiro dei pannoloni nell’ambito del servizio integrativo di raccolta domiciliare predisposto dall’azienda gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Come ogni anno, a causa del caldo e dei cattivi odori, crescono richieste e segnalazioni degli utenti e, su richiesta del consigliere delegato ai Servizi ecologici Pierpaolo Giuri, il gestore ha portato da due a tre i turni di raccolta di questa particolare categoria di rifiuto.

Dunque, non più solo mercoledì e sabato, ma anche il lunedì. Il servizio con tre turni è partito oggi e sarà attivo sino al 30 settembre.

Il servizio integrativo di raccolta domiciliare di pannoloni, com’è noto, riguarda gli utenti con situazioni certificate di incontinenza, che hanno fatto formale richiesta all’Aro 6. L’invito per coloro che hanno già spostato o sposteranno nelle prossime settimane la propria dimora presso i luoghi di villeggiatura (in campagna o al mare), è quello di informare l’impresa (al numero di telefono 0833 561513 o all’indirizzo di posta elettronica) del cambio temporaneo di dimora in maniera tale da poter beneficiare del servizio direttamente nel luogo di villeggiatura e per tutta la durata della stessa.