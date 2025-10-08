Radio Skylab regina del weekend radiofonico salentino

Secondo i più recenti dati Audiradio, Radio Skylab si conferma la radio privata più ascoltata dellaprovincia di Lecce durante il weekend, con 40mila ascoltatori che scelgono di svegliarsi con la sua musica, raggiungendo ascolti record durante l’arco della giornata. Un risultato che testimonia nonsolo la forza di un marchio storico, ma anche il legame profondo tra la radio e il suo territorio.

Secondo i numeri Audiradio, quando il ritmo frenetico della settimana rallenta e finalmente il Salento si concede il meritato riposo, c’è una sola frequenza che unisce spiagge, campagne e città: quella di Radio Skylab, la storica emittente con sede a Racale che da quasi cinquant’anniaccompagna la vita quotidiana dei salentini.

«Quando fondai Radio Skylab nel 1977 – racconta l’editore Benedetto Palese – avevo unsogno: creare una radio che parlasse la lingua della nostra gente, che facesse cantare la gente. Oggi questa radio fa compagnia a migliaia di persone ogni giorno, soprattutto nel weekend. Ed è emozionante vedere che, dopo quasi mezzo secolo, Radio Skylab è ancora così amata. Questa è la conferma che l’autenticità paga sempre».

Radio Skylab è diventata la compagna ideale di ogni sabato e domenica, grazie a un’atmosfera familiare e genuina, a voci che conoscono e amano il territorio e a una formula vincente racchiusa nello slogan: “…50 anni di grandi successi”. Un mix sapiente di classici intramontabili e novità contemporanee che abbraccia tutte le generazioni.

Il palinsesto del weekend è un viaggio nel tempo e nelle emozioni: “Divertiamoci Insieme”, ladomenica mattina, rievoca l’epoca d’oro delle radio libere, tra giochi, premi e tanta interazione con gli ascoltatori;“Buongiorno Domenica” e “Finalmente D omenica” regalano leggerezza e buonumorein qualsiasi stagione, trasformando il weekend in un appuntamento irrinunciabile con il sorriso.

Oggi Radio Skylab si avvale di un direttore artistico qualificato come Mauro Micheloni, in passato conduttore di Discoring (Rai 1) e Popcorn (Canale 5), ma anche co-conduttore del Festival di Sanremo nel 1986 e per diversi anni una delle voci di Rtl 102.5 Best. Da giugno è nel Salento alla guida di Radio Skylab.

«Il segreto di Skylab è la sua anima locale – spiega Micheloni -. Non inseguiamo mode o formatimposti dall’alto: costruiamo ogni programma con passione, pensando a chi ci ascolta da Gallipoli, da Leuca, da Lecce o da Maglie. La radio è un’amica, non una voce distante».

Ma Skylab non è solo musica e intrattenimento: è anche informazione di prossimità, costante e puntuale. È infatti l’unica radio del Salento ad avere un appuntamento informativo ogni ora, con notizie curate dalla redazione giornalistica interna, che porta la firma di Paolo Franza, come direttore responsabile. «Crediamo in un’informazione locale libera, verificata e utile.Raccontiamo il Salento minuto per minuto, perché la gente ha diritto di sapere cosa accade attorno a sé, senza filtri e senza slogan. Alterniamo informazione prettamente leccese con quella regionale, perchè grazie al dab e alla tecnologia questa radio la si ascolta anche fuori dai confini provinciali», fanno sapere i collaboratori della redazione.

Radio Skylab dimostra che, in un mondo sempre più globalizzato e digitale, la radio locale di qualità non solo resiste, ma trionfa. Per il weekend, i salentini hanno scelto ancora una volta Radio Skylab.