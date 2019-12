Guinzaglio e cappellino per i Golden Retriever, al via la Passeggiata di Natale con gli amici a quattro zampe

Uscire di casa insieme al proprio amico a quattro zampe è sicuramente una delle esperienze di vita quotidiana che più rinsalda il rapporto tra padrone e cane, o meglio tra veri e propri compagni. E se a fare da sfondo alle passeggiate al guinzaglio sono gli angoli barocchi del capoluogo salentino, tra le mille luci del Natale, il tutto assume un gusto diverso. Torna per la sesta edizione la Passeggia di Natale, il raduno di amici a quattro zampe organizzato dall’associazione Amici del Golden Retriever, contemporaneamente in varie città d’Italia.

Anche quest’anno, dunque, in tantissimi si incontreranno il prossimo 15 dicembre alle ore 10:00 in Piazza Bastioni a Lecce, per passeggiare insieme agli amici dal pelo color oro. Ognuno con il proprio cane di una delle razze più amate di tutte ad esplorare ogni scorcio di Lecce e a far conoscere il Golden Retriever a tutti i salentini. Se avete un cane diverso, però, non preoccupatevi: la passeggiata è aperta a qualsiasi cane, purché al guinzaglio.

A partire da Piazza Bastioni (entrata delle Mura Urbiche), saranno tante le vie che vedranno sfilare i bellissimi cani dal pelo dorato. Dopo il ritrovo alle ore 10, la partenza è prevista alle ore 10:30: si passa attraverso Piazza dei Peruzzi, Via dei Prioli, Via Manfredi e via Umberto I, per arrivare a Piazza Sant’Oronzo, tappa finale della passeggiata. Non mancheranno foto e momenti per ammirare Lecce addobbata e pronta per il Natale.

E anche i cani saranno vestiti a festa: portate una bandana rossa o un cappellino rosso da far indossare ai vostri amici per celebrare il Natale!