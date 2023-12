“Il benessere equo e sostenibile nella provincia di Lecce”, pubblicato il rapporto 2023

È stato pubblicato ed è disponibile online, l’edizione 2023 del rapporto su “Il benessere equo e sostenibile nella provincia di Lecce”, frutto della collaborazione tra l’Ufficio di Statistica della Provincia di Lecce e il Coordinamento degli Uffici di Statistica delle Province Italiane (Cuspi), organismo tecnico dell’Unione Province d’Italia (Upi).

Giunto alla sua ottava edizione, il lavoro analizza i principali indicatori di benessere equo e sostenibile riferiti al territorio provinciale, con l’obiettivo di rappresentare lo stato di salute generale del territorio, dal punto di vista economico, sociale ed ambientale, anche in rapporto al corrispondente dato regionale e nazionale.

Gli indicatori spaziano in 11 dimensioni: Salute, Istruzione e formazione, Lavoro e conciliazione dei tempi di vita, Benessere economico, Relazioni sociali, Politica e istituzioni, Sicurezza, Paesaggio e patrimonio culturale, Ambiente, Ricerca e innovazione, Qualità dei servizi.

Il fascicolo è parte di un progetto editoriale coordinato che analizza i principali indicatori di Benessere Equo e Sostenibile in 30 Province e 8 Città metropolitane, in coerenza e continuità con l’iniziativa promossa da Istat per la misurazione del benessere equo e sostenibile a livello nazionale e sub-nazionale.

Il rapporto 2023 è disponibile sul sito della Provincia di Lecce.