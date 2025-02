In Provincia un focus sul futuro dei piccoli comuni, presentato il VII rapporto dell’Universita’ Ca’ Foscari di Venezia

“Siamo convinti che la Provincia stia svolgendo al meglio il proprio ruolo di Casa dei Comuni. Con questo convegno vogliamo dare supporto a tutte le Unioni dei Comuni per realizzare quanto previsto negli statuti, dalla Polizia locale all’Urbanistica, ai Lavori pubblici. Le Unioni possono fare da cabina di regia per lo sviluppo dei territorio”.

Sono queste le parole con cui il vice presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino con le quali ha salutato i partecipanti del convegno “Unione e collaborazione, la chiave per il futuro dei Piccoli Comuni Italiani. La sfida necessaria delle autonomie tra vecchi e nuove incertezze della transizione” che ha messo a confronto esperti nazionali ed amministratori locali, questa mattina a Palazzo dei Celestini.

L’evento, organizzato e promosso dalla Provincia di Lecce, in collaborazione con Università Ca’ Foscari di Venezia, Ifel Fondazione Anci, Anci Giovani, Governance & social innovation, ha inteso divulgare il Rapporto sui Comuni dell’Ateneo veneziano, curato dal consigliere della Corte dei Conti Marcello Degni e giunto alla VII edizione.

I sindaci, gli amministratori, i segretari comunali dei Comuni del Salento potranno confrontarsi sulle criticità e sulle prospettive derivanti dal rafforzamento dei processi di aggregazione delle governance comunali. L’occasione è stata utile, inoltre, per avviare un confronto sul futuro delle Autonomie Locali, soprattutto alla luce delle prossime sfide istituzionali ed amministrative, con particolare riguardo alla capacità dei Comuni di stimolare e rafforzare le forme di cooperazione nell’esercizio delle proprie funzioni essenziali.

Ad aprire la giornata i saluti istituzionali del vice presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantinoe del prefetto di Lecce Natalino Domenico Manno.

Il programma

A introdurre i lavori del convegno Andrea Romano, direttore generale della Provinnia, che nel suo intervento ha dichiarato: “Collaborazione interistituzionale ed integrazione delle competenze sono le parole chiave per migliorare l’impatto della Pubblica Amministrazione sulla vita dei cittadini. L’amministrazione Minerva ha, da subito e nel corso degli anni, messo a disposizione dei Comuni il servizio Assistenza tecnica agli Enti Locali per accompagnarli in tanti aspetti della vita amministrativa”.

Si sono poi svolti gli interventi a cura di Marcello Degni (consigliere della Corte dei conti e curatore del Rapporto), Eleonora Luciani (project manager Centro Governance & social innovation), Giovanni Vetritto (presidenza Consiglio dei ministri, direttore generale Dara – Dipartimento Affari Regionali Autonomie), Giovanni Xilo (esperto enti locali, coordinatore del Laboratorio permanente progetto Italiae presso il Dara), Eleonora De Donno (già segretario delle Unioni Terra di Leuca e Grecìa Salentina), Rebecca Santoro (coordinamento regionale Anci Giovani Puglia), Raffaele Lagravinese (esperto gruppo Lavoro Rapporto Ca’ Foscari, docente Università di Bari). I lavori sono stati coordinati e moderati da Gianvito Rizzini, consigliere comunale di Tiggiano e Unione Comuni Terra di Leuca.

Il Rapporto Ca’ Foscari sui Comuni Italiani è un contributo informativo e di riflessione sui Comuni, e rappresenta il prodotto della ricerca interdisciplinare del team di Ca’ Foscari, che coinvolge esperti e accademici nazionali e internazionali. Diversi i temi di approfondimento della VII edizione: gestione associata delle funzioni, riforma della contabilità dei Comuni, applicazione nazionale della nuova governance finanziaria europea, lavoro nel Comune, stato di avanzamento del PNRR, novità normative.