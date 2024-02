A Campi Salentina un progetto per il recupero di un edificio confiscato alla mafia

Si svolgerà nella giornata di domani, venerdì 9 febbraio , alle ore 17.30, presso il Teatro “Excelsior – Carmelo Bene” di Campi Salentina, l’evento dal titolo “Il riuso sociale ed istituzionale dei beni confiscati alle mafie“, promosso dall’Amministrazione Comunale e dalla Regione Puglia, per presentare il progetto di recupero di uno stabile confiscato alla mafia, in via Amedeo di Savoia a Campi Salentina.

L’edificio, sequestrato anni fa nell’ambito di operazioni giudiziarie volte a contrastare la criminalità organizzata, sarà restituito alla comunità attraverso un innovativo progetto di imprenditoria sociale. L’obiettivo è avviare un Centro Antiviolenza e un Centro di ascolto per le famiglie.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Campi Salentina, Alfredo Fina e dall’Assessore alle politiche sociali del comune, Alessandro Conversano.

A seguire, interverranno: Antonio Maruccia, Procuratore generale della Repubblica di Lecce; Luca Rotondi, Prefetto di Lecce e Annatonia Margiotta, funzionaria antimafia sociale della Regione Puglia.